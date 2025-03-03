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Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
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00:03 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635567.html
Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа
Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа - РИА Новости, 03.03.2025
Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа
Владимир Зеленский оскорбил президента США Дональда Трампа на встрече, неуважительно высказываясь о российском лидере Владимире Путине, но украинский глава даже РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T00:03:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбил президента США Дональда Трампа на встрече, неуважительно высказываясь о российском лидере Владимире Путине, но украинский глава даже не понял, почему это было неподобающее поведение, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Он стал говорить слоганами. Слоганами, написанными в методичках демократической партии: "Путин - убийца, Путин - террорист". Что тоже, как бы он (Зеленский - ред.) ни относился к Путину... было невежливо. Не по отношению даже к Путину Владимиру Владимировичу, дай бог ему здоровья, а по отношению к Трампу. Потому что Трамп несколько раз до этого уважительно, в дружеском тоне, высказывался о Путине. Ты приходишь в дом к человеку в гости и начинаешь поливать помоями другого человека, лидера державы, про которого твой... хозяин, который тебя принимает, высказывался позитивно. Тем самым ты оскорбляешь хозяина. Он же этого не понимает", - заявила Симоньян. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002632179.html
https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа

Симоньян: Зеленский оскорбил Трампа, неуважительно говоря о Путине

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбил президента США Дональда Трампа на встрече, неуважительно высказываясь о российском лидере Владимире Путине, но украинский глава даже не понял, почему это было неподобающее поведение, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Он стал говорить слоганами. Слоганами, написанными в методичках демократической партии: "Путин - убийца, Путин - террорист". Что тоже, как бы он (Зеленский - ред.) ни относился к Путину... было невежливо. Не по отношению даже к Путину Владимиру Владимировичу, дай бог ему здоровья, а по отношению к Трампу. Потому что Трамп несколько раз до этого уважительно, в дружеском тоне, высказывался о Путине. Ты приходишь в дом к человеку в гости и начинаешь поливать помоями другого человека, лидера державы, про которого твой... хозяин, который тебя принимает, высказывался позитивно. Тем самым ты оскорбляешь хозяина. Он же этого не понимает", - заявила Симоньян.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Симоньян призвала Зеленского запланировать путь от психушки до тюрьмы
Вчера, 23:14
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
"Такого еще не видели": Симоньян высказалась о встрече Трампа с Зеленским
28 февраля, 23:48
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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