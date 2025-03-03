https://ria.ru/20250303/simonjan-2002635567.html

Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа

Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа - РИА Новости, 03.03.2025

Симоньян объяснила, какие слова Зеленского оскорбили Трампа

Владимир Зеленский оскорбил президента США Дональда Трампа на встрече, неуважительно высказываясь о российском лидере Владимире Путине, но украинский глава даже РИА Новости, 03.03.2025

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский оскорбил президента США Дональда Трампа на встрече, неуважительно высказываясь о российском лидере Владимире Путине, но украинский глава даже не понял, почему это было неподобающее поведение, считает главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". "Он стал говорить слоганами. Слоганами, написанными в методичках демократической партии: "Путин - убийца, Путин - террорист". Что тоже, как бы он (Зеленский - ред.) ни относился к Путину... было невежливо. Не по отношению даже к Путину Владимиру Владимировичу, дай бог ему здоровья, а по отношению к Трампу. Потому что Трамп несколько раз до этого уважительно, в дружеском тоне, высказывался о Путине. Ты приходишь в дом к человеку в гости и начинаешь поливать помоями другого человека, лидера державы, про которого твой... хозяин, который тебя принимает, высказывался позитивно. Тем самым ты оскорбляешь хозяина. Он же этого не понимает", - заявила Симоньян. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002632179.html

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002375920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп