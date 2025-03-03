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СМИ: в Швеции расследуют возможную диверсию на системе водоснабжения
СМИ: в Швеции расследуют возможную диверсию на системе водоснабжения - РИА Новости, 03.03.2025
СМИ: в Швеции расследуют возможную диверсию на системе водоснабжения
Шведские правоохранители расследует предполагаемую диверсию на системе водоснабжения на острове Готланд, сообщает в понедельник газета Aftonbladet со ссылкой на РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:55:00+03:00
2025-03-03T13:55:00+03:00
2025-03-03T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Шведские правоохранители расследует предполагаемую диверсию на системе водоснабжения на острове Готланд, сообщает в понедельник газета Aftonbladet со ссылкой на источники. "По имеющейся информации, полиция расследует предполагаемую диверсию на острове Готланд, которая была обнаружена в воскресенье", - говорится в материале. Полиция безопасности Швеции Säpo подтвердила изданию эту информацию. По словам представителей службы водоснабжения и водоотведения региона, неизвестные вывели из строя насосы для воды. Предполагаемая диверсия могла привести к тому, что весь остров Готланд остался бы без воды, если бы она не была обнаружена, пишет Aftonbladet.
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в мире, готланд (губерния), швеция
В мире, Готланд (губерния), Швеция
СМИ: в Швеции расследуют возможную диверсию на системе водоснабжения
Aftonbladet: в Швеции расследуют возможную диверсию на системе водоснабжения