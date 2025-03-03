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Участник "Времени героев" стал советником управления президента - РИА Новости, 03.03.2025
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18:11 03.03.2025 (обновлено: 18:12 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/shorokhov-2002824591.html
Участник "Времени героев" стал советником управления президента
Участник "Времени героев" стал советником управления президента - РИА Новости, 03.03.2025
Участник "Времени героев" стал советником управления президента
Участник программы "Время героев" Антон Шорохов назначен главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:11:00+03:00
2025-03-03T18:12:00+03:00
россия
владимир путин
программа "время героев"
общество
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Антон Шорохов назначен главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, информирует Telegram-канал программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Антон Шорохов назначен главным советником Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов", - говорится в сообщении. Шорохов вошел в число 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Боец в 2023 году был награжден орденом Мужества и медалью Суворова в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
https://ria.ru/20250226/uchastnik-2001640843.html
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россия, владимир путин, программа "время героев", общество
Россия, Владимир Путин, Программа "Время героев", Общество
Участник "Времени героев" стал советником управления президента

Участник "Времени героев" Шорохов стал советником по анализу соцпроцессов

© Фото : Программа "Время героев"Антон Шорохов
Антон Шорохов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Программа "Время героев"
Антон Шорохов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Антон Шорохов назначен главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, информирует Telegram-канал программы.
"Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Антон Шорохов назначен главным советником Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов", - говорится в сообщении.
Герой России, участник программы Время героев Александр Шептухин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Участник программы "Время героев" стал советником главы ФАВТ
26 февраля, 09:23
Шорохов вошел в число 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным.
Боец в 2023 году был награжден орденом Мужества и медалью Суворова в 2022 году.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Встреча Владимира Путина с участниками программы Время героев - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Программа "Время героев" подвела итоги первого года работы
1 марта, 13:53
 
РоссияВладимир ПутинПрограмма "Время героев"Общество
 
 
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