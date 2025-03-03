https://ria.ru/20250303/shorokhov-2002824591.html

Участник "Времени героев" стал советником управления президента

Участник "Времени героев" стал советником управления президента - РИА Новости, 03.03.2025

Участник "Времени героев" стал советником управления президента

Участник программы "Время героев" Антон Шорохов назначен главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:11:00+03:00

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2025-03-03T18:12:00+03:00

россия

владимир путин

программа "время героев"

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Участник программы "Время героев" Антон Шорохов назначен главным советником управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, информирует Telegram-канал программы. "Кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Антон Шорохов назначен главным советником Управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов", - говорится в сообщении. Шорохов вошел в число 83 участников первого потока программы "Время героев", инициированной президентом России Владимиром Путиным. Боец в 2023 году был награжден орденом Мужества и медалью Суворова в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20250226/uchastnik-2001640843.html

https://ria.ru/20250301/geroi-2002449151.html

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россия, владимир путин, программа "время героев", общество