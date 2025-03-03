https://ria.ru/20250303/sauna-2002840215.html

Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну - РИА Новости, 03.03.2025

Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме и вернуться... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:38:00+03:00

2025-03-03T19:38:00+03:00

2025-03-03T19:39:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме и вернуться за стол переговоров. "Иногда публичная дипломатия не работает, но в таких ситуациях, я думаю, нужно быть финном. Глубоко вдохнуть, принять холодную ванну, сходить в сауну, подышать и вернуться за стол переговоров", - сказал Стубб в интервью агентству Блумберг, комментируя встречу Зеленского с Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002834631.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002809692.html

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в мире, сша, финляндия, владимир зеленский, дональд трамп, майк джонсон, александер стубб, украина