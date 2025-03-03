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Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну - РИА Новости, 03.03.2025
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19:38 03.03.2025 (обновлено: 19:39 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/sauna-2002840215.html
Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну
Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну - РИА Новости, 03.03.2025
Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну
Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме и вернуться... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:38:00+03:00
2025-03-03T19:39:00+03:00
в мире
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финляндия
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дональд трамп
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме и вернуться за стол переговоров. "Иногда публичная дипломатия не работает, но в таких ситуациях, я думаю, нужно быть финном. Глубоко вдохнуть, принять холодную ванну, сходить в сауну, подышать и вернуться за стол переговоров", - сказал Стубб в интервью агентству Блумберг, комментируя встречу Зеленского с Трампом. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002834631.html
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в мире, сша, финляндия, владимир зеленский, дональд трамп, майк джонсон, александер стубб, украина
В мире, США, Финляндия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Александер Стубб, Украина
Президент Финляндии посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну

Стубб посоветовал Трампу и Зеленскому сходить в сауну после ссоры в Белом доме

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб посоветовал президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому сходить в сауну после перепалки в Белом доме и вернуться за стол переговоров.
"Иногда публичная дипломатия не работает, но в таких ситуациях, я думаю, нужно быть финном. Глубоко вдохнуть, принять холодную ванну, сходить в сауну, подышать и вернуться за стол переговоров", - сказал Стубб в интервью агентству Блумберг, комментируя встречу Зеленского с Трампом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Белый дом ждет от Зеленского публичных извинений, сообщил Fox News
Вчера, 19:11
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
В воскресенье спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме 28 февраля - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом
Вчера, 17:16
 
В миреСШАФинляндияВладимир ЗеленскийДональд ТрампМайк ДжонсонАлександер СтуббУкраина
 
 
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