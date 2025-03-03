Рейтинг@Mail.ru
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/sammit-2002771068.html
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой - РИА Новости, 03.03.2025
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:05:00+03:00
2025-03-03T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир рогов
кир стармер
лондон
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_15243b1e9c5d5d9c805f5f6d48017c3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что неформальный саммит лидеров ряда европейских стран в Лондоне был похож на сельскую свадьбу с перепуганными гостями и без обещанной драки. Встреча в Лондоне прошла 2 марта. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США. "Сам саммит в Лондоне даже по тому, как были расставлены столы, очень сильно напоминал сельскую свадьбу с перепуганными гостями и почему-то без обещанной драки. А во главе стола на месте жениха и невесты сидели Макрон, Стармер и Зеленский", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, участников саммита перепугала безрадостная перспектива обострения отношений с США и необходимость на своем горбу тянуть финансирование Украины и военного конфликта. "Также их сильно озадачило намерение администрации Трампа провести расследование, чтобы понять, куда ушли сотни миллиардов долларов, выделенных якобы на поддержку режима Зеленского, а по факту в подавляющей части просто разворованных", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250303/slutskiy-2002637048.html
https://ria.ru/20250228/london-2002482953.html
сша
украина
лондон
великобритания
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_5b0885186b42fb0b2a1b4fd4ebdf9680.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир рогов, кир стармер, лондон, великобритания, эммануэль макрон, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Рогов, Кир Стармер, Лондон, Великобритания, Эммануэль Макрон, Франция
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой

Рогов: саммит ЕС в Лондоне был похож на сельскую свадьбу без обещанной драки

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Владимир Рогов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что неформальный саммит лидеров ряда европейских стран в Лондоне был похож на сельскую свадьбу с перепуганными гостями и без обещанной драки.
Встреча в Лондоне прошла 2 марта. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Саммит в Лондоне не спасет главаря укронацистов, заявил Слуцкий
Вчера, 00:27
"Сам саммит в Лондоне даже по тому, как были расставлены столы, очень сильно напоминал сельскую свадьбу с перепуганными гостями и почему-то без обещанной драки. А во главе стола на месте жениха и невесты сидели Макрон, Стармер и Зеленский", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, участников саммита перепугала безрадостная перспектива обострения отношений с США и необходимость на своем горбу тянуть финансирование Украины и военного конфликта.
"Также их сильно озадачило намерение администрации Трампа провести расследование, чтобы понять, куда ушли сотни миллиардов долларов, выделенных якобы на поддержку режима Зеленского, а по факту в подавляющей части просто разворованных", - сказал Рогов.
Флаг Украины перед началом саммита - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ: страны Балтии недовольны отсутствием приглашения на саммит по Украине
28 февраля, 23:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир РоговКир СтармерЛондонВеликобританияЭммануэль МакронФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала