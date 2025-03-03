https://ria.ru/20250303/sammit-2002771068.html
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой - РИА Новости, 03.03.2025
Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:05:00+03:00
2025-03-03T15:05:00+03:00
2025-03-03T15:05:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что неформальный саммит лидеров ряда европейских стран в Лондоне был похож на сельскую свадьбу с перепуганными гостями и без обещанной драки. Встреча в Лондоне прошла 2 марта. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США. "Сам саммит в Лондоне даже по тому, как были расставлены столы, очень сильно напоминал сельскую свадьбу с перепуганными гостями и почему-то без обещанной драки. А во главе стола на месте жениха и невесты сидели Макрон, Стармер и Зеленский", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, участников саммита перепугала безрадостная перспектива обострения отношений с США и необходимость на своем горбу тянуть финансирование Украины и военного конфликта. "Также их сильно озадачило намерение администрации Трампа провести расследование, чтобы понять, куда ушли сотни миллиардов долларов, выделенных якобы на поддержку режима Зеленского, а по факту в подавляющей части просто разворованных", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20250303/slutskiy-2002637048.html
https://ria.ru/20250228/london-2002482953.html
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Рогов сравнил саммит по Украине в Лондоне с сельской свадьбой
Рогов: саммит ЕС в Лондоне был похож на сельскую свадьбу без обещанной драки