https://ria.ru/20250303/rusaki-2002732929.html

Умер ветеран ВОВ Федор Русаков

Умер ветеран ВОВ Федор Русаков - РИА Новости, 03.03.2025

Умер ветеран ВОВ Федор Русаков

Ветеран Великой Отечественной войны Федор Русаков скончался в Смоленске на 105-м году жизни, сообщил мэр Александр Новиков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:42:00+03:00

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общество

смоленск

пруссия

польша

александр новиков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Федор Русаков скончался в Смоленске на 105-м году жизни, сообщил мэр Александр Новиков в своем Telegram-канале. "С глубокой скорбью сообщаю, что на 105-м году жизни скончался наш дорогой земляк, ветеран Фёдор Николаевич Русаков. Этот человек стал символом мужества и преданности своей Родине, оставив за собой светлый след в сердцах всех, кто его знал", - написал Новиков. По словам Новикова, Федор Николаевич, окончив школу, сразу столкнулся с ужасами войны и ещё юношей получил своё первое боевое задание – передать пакет с важными документами командиру подразделения, с которым была потеряна связь. С заданием он справился отлично и вступил в партизанское движение. Более двух лет он смело проходил по тылам фашистов, подчеркнул мэр. Фёдор Николаевич окончил танковое училище и продолжил служить в должности командира танка. В составе 3-го белорусского фронта прошел Пруссию, освобождал Польшу, а победу встретил в Германии, написал Новиков. После окончания войны Фёдор Николаевич вернулся в Смоленск, где продолжил работать сотрудником госбезопасности в отделе по борьбе с бандитизмом. "Мы потеряли не просто человека, а настоящего Героя, вложившего в нашу историю много доблести, чести и любви к Отечеству. Выражаю соболезнования родным и близким, всем, кто его знал и любил. Светлая память о Фёдоре Николаевиче Русакове останется в сердцах смолян навечно", - подчеркнул глава города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, смоленск, пруссия, польша, александр новиков