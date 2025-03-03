https://ria.ru/20250303/ritter-2002651138.html
В США указали Европе на ее место
В США указали Европе на ее место - РИА Новости, 03.03.2025
В США указали Европе на ее место
Европа всегда была орудием в руках США, которое делало то, что ему прикажут, заявил отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:40:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Европа всегда была орудием в руках США, которое делало то, что ему прикажут, заявил отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube."Я все время говорил европейцам: мы вам не друзья. В умах старой Америки вы существуете, чтобы делать то, что мы прикажем. Европа — наше орудие. У орудия одна цель: работать, пока не сломается. Ломается — выбрасываем, ищем новое", — сказал эксперт.Кроме того, аналитик отметил, что за десятилетия нахождения под влиянием Вашингтона Европа разучилась самостоятельно предпринимать какие-либо действия."Нам наплевать на вас. Нам наплевать на Европу, Индию, любую другую страну. Нас волнует только Америка. Сделаем Америку снова великой — это не про Европу", — заключил Риттер.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе и ответственность за безопасность Украины.
https://ria.ru/20250303/evropa-2002648287.html
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в мире, европа, сша, америка, скотт риттер, дональд трамп, евросоюз
В мире, Европа, США, Америка, Скотт Риттер, Дональд Трамп, Евросоюз
В США указали Европе на ее место
Риттер: Европа существует, чтобы выполнять приказы США