https://ria.ru/20250303/ritter-2002651138.html

В США указали Европе на ее место

В США указали Европе на ее место - РИА Новости, 03.03.2025

В США указали Европе на ее место

Европа всегда была орудием в руках США, которое делало то, что ему прикажут, заявил отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T05:40:00+03:00

2025-03-03T05:40:00+03:00

2025-03-03T05:40:00+03:00

в мире

европа

сша

америка

скотт риттер

дональд трамп

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Европа всегда была орудием в руках США, которое делало то, что ему прикажут, заявил отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер на YouTube."Я все время говорил европейцам: мы вам не друзья. В умах старой Америки вы существуете, чтобы делать то, что мы прикажем. Европа — наше орудие. У орудия одна цель: работать, пока не сломается. Ломается — выбрасываем, ищем новое", — сказал эксперт.Кроме того, аналитик отметил, что за десятилетия нахождения под влиянием Вашингтона Европа разучилась самостоятельно предпринимать какие-либо действия."Нам наплевать на вас. Нам наплевать на Европу, Индию, любую другую страну. Нас волнует только Америка. Сделаем Америку снова великой — это не про Европу", — заключил Риттер.Осложнения в отношениях Европы и Вашингтона начались после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Американские власти хотят, чтобы страны ЕС начали вести свою политику и научились принимать самостоятельные решения, в том числе и ответственность за безопасность Украины.

https://ria.ru/20250303/evropa-2002648287.html

https://ria.ru/20250302/ssha-2002630324.html

европа

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, сша, америка, скотт риттер, дональд трамп, евросоюз