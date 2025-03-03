https://ria.ru/20250303/reuters-2002857810.html

Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России

Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России - РИА Новости, 03.03.2025

Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России

Администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T22:34:00+03:00

2025-03-03T22:34:00+03:00

2025-03-03T22:56:00+03:00

россия

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сша

дональд трамп

скотт бессент

владимир путин

государственный департамент сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа поручила Госдепартаменту и Министерству финансов подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Москвой, сообщило Reuters со ссылкой на источники."Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов", — говорится в материале. Как отмечается в публикации, Вашингтон рассматривает возможность частичного снятия санкционных рестрикций для налаживания отношений с Россией и поиска путей урегулирования украинского конфликта.Ранее министр финансов Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров. Президент Трамп также заявил 26 февраля, что санкции могут быть ослаблены в какой-то момент.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002853122.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, скотт бессент, владимир путин, государственный департамент сша