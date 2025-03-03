https://ria.ru/20250303/rets-2002752999.html

ТУСУР получил сертификат "Сделано в России" за комплекс оповещения

ТУСУР получил сертификат "Сделано в России" за комплекс оповещения - РИА Новости, 03.03.2025

ТУСУР получил сертификат "Сделано в России" за комплекс оповещения

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) первым из вузов РФ удостоен сертификата "Сделано в России" за свою разработку:... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:04:00+03:00

2025-03-03T14:04:00+03:00

2025-03-03T14:04:00+03:00

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россия

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вэб.рф (вэб)

экспорт

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) первым из вузов РФ удостоен сертификата "Сделано в России" за свою разработку: сертификатом по направлению "Надежность" отмечен комплекс оповещения - система раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях, этот уникальный продукт уже успешно применяется в нескольких регионах страны, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Для получения бесплатного сертификата "Сделано в России" компания и ее продукция или услуги не подвергаются дополнительным проверкам со стороны Российского экспортного центра. Все, что нужно - подать заявку на сайте РЭЦ, прикрепив в электронном виде необходимые документы, и подписать автоматически сформированную анкету", - говорится в сообщении.Комплекс оповещения создан специалистами Научно-исследовательского института автоматики и электромеханики (НИИ АЭМ) ТУСУРа.Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники - технический вуз, участник проекта "Большой университет Томска", объединяющего все местные вузы и академические институты для повышения конкурентоспособности томского образования и науки в России и мире. ТУСУР занимается подготовкой кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, генерацией стартапов, проведением исследовательских и прикладных работ по ключевым направлениям: микроэлектроника и системы связи нового поколения, IT, безопасная цифровая среда и киберфизические системы, науки о космосе и инжиниринг, биомед.Развитая инфраструктура, кооперация с промышленными партнерами позволила достичь практического внедрения многих разработок ученых в реальный сектор экономики. Так, испытательное оборудование, разработанное и изготовленное в НИИ автоматики и электромеханики ТУСУРа, установлено на всех российских космодромах для предстартовой подготовки космических аппаратов, с его помощью также проводится тестирование при производстве спутников. Сегодня разработчики НИИ АЭМ сосредоточены на создании нового поколения контрольно-проверочной аппаратуры, необходимой для проведения полностью автоматизированных наземных испытаний при массовом выпуске спутников, на который нацелена российская аэрокосмическая отрасль."Присвоение знака является значимым достижением для любого производителя. Продукты, сертифицированные по программе "Сделано в России", получают государственную поддержку в продвижении на внешних рынках, что способствует увеличению их конкурентоспособности. Это особенно важно для вузов с высоким потенциалом создания наукоемких продуктов", - прокомментировал руководитель центра поддержки экспорта Томской области Александр Беляев.Как отметили в ТУСУР, получение сертификата "Сделано в России" является важным шагом, подтверждающим готовность университета к масштабированию своей деятельности и дальнейшему развитию, включая выход на международные рынки."Полученный знак подтверждает высочайшее качество нашей продукции и производственных процессов. Мы планируем продолжать сотрудничество с Российским экспортным центром для продвижения нашей продукции на международные рынки", - добавил начальник инновационного управления ТУСУРа Юрий Гриценко.Программа "Сделано в России" и система добровольной сертификации создана РЭЦ для повышения узнаваемости отечественных товаров на российском и зарубежном рынках. Ее участниками могут стать компании из любой отрасли несырьевого неэнергетического экспорта, подтвердившие качество, экологичность, органическое происхождение, уникальность и надежность своей продукции."На сегодняшний день около десятка компаний и организаций из Томской области уже получили сертификат "Сделано в России" и новые участники готовят свои заявки. Спрос на данную программу растет в бизнес-среде региона, так как позитивный имидж российской продукции способствует завоеванию доверия у зарубежных партнеров", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Представительство РЭЦ в Новосибирске совместно с Центром поддержки экспорта в Томске активно работают над продвижением наукоемкой продукции региона на зарубежные рынки."Неудивительно, что именно томский вуз первым подтвердил надежность своих разработок в рамках программы "Сделано в России", став примером для других учебных заведений страны. Томск - город университетов и студентов, где научно-образовательный комплекс является градообразующей отраслью экономики. На базе университетов ведутся разработки уникальной технологичной продукции с высоким экспортным потенциалом", - уточнила руководитель представительства РЭЦ в Новосибирске Елена Брагова.Подробнее о получении сертификата "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20250228/rets-2002187207.html

https://ria.ru/20250227/prodvizhenie-2002003473.html

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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт