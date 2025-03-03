https://ria.ru/20250303/raketa-2002655386.html

В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б"

В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" - РИА Новости, 03.03.2025

В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата в интересах Минобороны России на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T07:40:00+03:00

2025-03-03T07:40:00+03:00

2025-03-03T07:45:00+03:00

космос - риа наука

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата в интересах Минобороны России на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в понедельник в МО РФ. В понедельник в 01:22 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом. "Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сообщили в ведомстве. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

https://ria.ru/20250228/kosmos-2002079503.html

https://ria.ru/20250206/kosmos-1997639879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, плесецк, архангельская область, герман титов, воздушно-космические силы россии, безопасность