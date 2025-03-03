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В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" - РИА Новости, 03.03.2025
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07:40 03.03.2025 (обновлено: 07:45 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/raketa-2002655386.html
В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б"
В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" - РИА Новости, 03.03.2025
В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата в интересах Минобороны России на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:40:00+03:00
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космос - риа наука
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата в интересах Минобороны России на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в понедельник в МО РФ. В понедельник в 01:22 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом. "Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сообщили в ведомстве. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
https://ria.ru/20250228/kosmos-2002079503.html
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космос - риа наука, россия, плесецк, архангельская область, герман титов, воздушно-космические силы россии, безопасность
Космос - РИА Наука, Россия, Плесецк, Архангельская область, Герман Титов, Воздушно-космические силы России, Безопасность
В Минобороны рассказали о запуске ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником прошел в штатном режиме

© Фото : Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя "Союз 2.1 б" с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России
Пуск ракеты-носителя Союз 2.1 б с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты-носителя "Союз 2.1 б" с космическими аппаратами на борту в интересах Минобороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата в интересах Минобороны России на расчетную орбиту прошли в штатном режиме, сообщили в понедельник в МО РФ.
В понедельник в 01:22 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом.
Старт ракеты Союз-2.1а с грузовиком Прогресс МС-30. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту "Прогресс МС-30"
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"Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС", - сообщили в ведомстве.
С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.
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Запуск ракеты "Союз-2.1в" стал последним в истории
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Космос - РИА НаукаРоссияПлесецкАрхангельская областьГерман ТитовВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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