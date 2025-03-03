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ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" - РИА Новости, 03.03.2025
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02:13 03.03.2025 (обновлено: 02:14 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/raketa-2002643553.html
ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" - РИА Новости, 03.03.2025
ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.03.2025
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космос - риа наука
архангельская область
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", сообщили в Минобороны России. "В понедельник, 3 марта, в 01 час 22 минуты мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250206/kosmos-1997639879.html
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космос - риа наука, архангельская область, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф)
Космос - РИА Наука, Архангельская область, Плесецк (космодром), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"

ВКС успешно запустили ракету-носитель Союз-2.1б с космодрома Плесецк

© Фото : Минобороны РоссииЗапуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Минобороны России
Запуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", сообщили в Минобороны России.
"В понедельник, 3 марта, в 01 час 22 минуты мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.
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Космос - РИА НаукаАрхангельская областьПлесецк (космодром)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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