https://ria.ru/20250303/raketa-2002643553.html

ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"

ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" - РИА Новости, 03.03.2025

ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"

Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T02:13:00+03:00

2025-03-03T02:13:00+03:00

2025-03-03T02:14:00+03:00

космос - риа наука

архангельская область

плесецк (космодром)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", сообщили в Минобороны России. "В понедельник, 3 марта, в 01 час 22 минуты мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250206/kosmos-1997639879.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, архангельская область, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф)