https://ria.ru/20250303/raketa-2002643553.html
ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" - РИА Новости, 03.03.2025
ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T02:13:00+03:00
2025-03-03T02:13:00+03:00
2025-03-03T02:14:00+03:00
космос - риа наука
архангельская область
плесецк (космодром)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк", сообщили в Минобороны России. "В понедельник, 3 марта, в 01 час 22 минуты мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250206/kosmos-1997639879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, архангельская область, плесецк (космодром), министерство обороны рф (минобороны рф)
Космос - РИА Наука, Архангельская область, Плесецк (космодром), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
ВКС успешно запустили ракету-носитель Союз-2.1б с космодрома Плесецк