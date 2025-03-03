https://ria.ru/20250303/rabota-2002651287.html
Женщины чаще мужчин игнорируют вакансии без зарплаты, показало исследование
Женщины чаще мужчин игнорируют вакансии без зарплаты, показало исследование - РИА Новости, 03.03.2025
Женщины чаще мужчин игнорируют вакансии без зарплаты, показало исследование
Российские женщины чаще мужчин при поиске вакансий игнорируют объявления без указания зарплаты, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:42:00+03:00
2025-03-03T05:42:00+03:00
2025-03-03T05:42:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские женщины чаще мужчин при поиске вакансий игнорируют объявления без указания зарплаты, показало исследование SuperJob для РИА Новости. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "Женщины чаще мужчин вообще не откликаются на вакансии, где зарплата скрыта, или действуют выборочно (81 и 70% соответственно)", - говорится в материалах. По данным аналитиков, особенно критичны к вакансиям без указания зарплаты россияне в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет. Так, 81% и 82% из этих возрастных категорий соответственно рассматривают такие предложения лишь иногда либо не рассматривают вообще (по сравнению с 70% россиян в возрасте от 25 до 34 лет и 72% старше 45 лет). Молодежь предпочитает конкретику уже на этапе знакомства с вакансией. Респонденты отмечают: "Торги по зарплате не нравятся. Работодатель должен четко понимать, сколько готов платить". А один соискатель прокомментировал: "Если информации мало или работодатель уклоняется от конкретики, такие вакансии неинтересны". При этом в условиях кадрового дефицита работодатели учитывают запросы соискателей: в 93% вакансий на SuperJob зарплата указана. Основные причины, по которым работодатели не указывают оклад: желание установить зарплату после собеседования, изучить ожидания кандидата и скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов. При этом 75% россиян предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договоренности: каждый третий лишь иногда откликается на них, 4 из 10 - никогда.
https://ria.ru/20240811/zarplaty-1965454960.html
https://ria.ru/20250226/rabota-2001735513.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, superjob
Женщины чаще мужчин игнорируют вакансии без зарплаты, показало исследование
SuperJob: женщины чаще мужчин игнорируют объявления без указания зарплаты
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские женщины чаще мужчин при поиске вакансий игнорируют объявления без указания зарплаты, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
"Женщины чаще мужчин вообще не откликаются на вакансии, где зарплата скрыта, или действуют выборочно (81 и 70% соответственно)", - говорится в материалах.
По данным аналитиков, особенно критичны к вакансиям без указания зарплаты россияне в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет. Так, 81% и 82% из этих возрастных категорий соответственно рассматривают такие предложения лишь иногда либо не рассматривают вообще (по сравнению с 70% россиян в возрасте от 25 до 34 лет и 72% старше 45 лет).
Молодежь предпочитает конкретику уже на этапе знакомства с вакансией. Респонденты отмечают: "Торги по зарплате не нравятся. Работодатель должен четко понимать, сколько готов платить". А один соискатель прокомментировал: "Если информации мало или работодатель уклоняется от конкретики, такие вакансии неинтересны".
При этом в условиях кадрового дефицита работодатели учитывают запросы соискателей: в 93% вакансий на SuperJob
зарплата указана.
Основные причины, по которым работодатели не указывают оклад: желание установить зарплату после собеседования, изучить ожидания кандидата и скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов. При этом 75% россиян предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договоренности: каждый третий лишь иногда откликается на них, 4 из 10 - никогда.