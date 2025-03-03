https://ria.ru/20250303/rabota-2002651287.html

Женщины чаще мужчин игнорируют вакансии без зарплаты, показало исследование

Женщины чаще мужчин игнорируют вакансии без зарплаты, показало исследование - РИА Новости, 03.03.2025

Женщины чаще мужчин игнорируют вакансии без зарплаты, показало исследование

Российские женщины чаще мужчин при поиске вакансий игнорируют объявления без указания зарплаты, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T05:42:00+03:00

2025-03-03T05:42:00+03:00

2025-03-03T05:42:00+03:00

общество

superjob

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15031/42/150314291_0:906:2592:2364_1920x0_80_0_0_d6cf7528c62ae9ebc5793070c9fa5d73.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские женщины чаще мужчин при поиске вакансий игнорируют объявления без указания зарплаты, показало исследование SuperJob для РИА Новости. В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. "Женщины чаще мужчин вообще не откликаются на вакансии, где зарплата скрыта, или действуют выборочно (81 и 70% соответственно)", - говорится в материалах. По данным аналитиков, особенно критичны к вакансиям без указания зарплаты россияне в возрасте от 18 до 24 лет и от 35 до 44 лет. Так, 81% и 82% из этих возрастных категорий соответственно рассматривают такие предложения лишь иногда либо не рассматривают вообще (по сравнению с 70% россиян в возрасте от 25 до 34 лет и 72% старше 45 лет). Молодежь предпочитает конкретику уже на этапе знакомства с вакансией. Респонденты отмечают: "Торги по зарплате не нравятся. Работодатель должен четко понимать, сколько готов платить". А один соискатель прокомментировал: "Если информации мало или работодатель уклоняется от конкретики, такие вакансии неинтересны". При этом в условиях кадрового дефицита работодатели учитывают запросы соискателей: в 93% вакансий на SuperJob зарплата указана. Основные причины, по которым работодатели не указывают оклад: желание установить зарплату после собеседования, изучить ожидания кандидата и скрыть информацию от текущих сотрудников или конкурентов. При этом 75% россиян предвзято относятся к вакансиям с зарплатой по договоренности: каждый третий лишь иногда откликается на них, 4 из 10 - никогда.

https://ria.ru/20240811/zarplaty-1965454960.html

https://ria.ru/20250226/rabota-2001735513.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, superjob