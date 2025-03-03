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В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ
В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.03.2025
В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ
Атака БПЛА отражена возле Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:52:00+03:00
2025-03-03T20:52:00+03:00
2025-03-03T20:56:00+03:00
ростовская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
юрий слюсарь
новошахтинск
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена возле Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
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ростовская область, вооруженные силы украины, юрий слюсарь , новошахтинск
Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Юрий Слюсарь , Новошахтинск
В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ
Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА ВСУ в районе ростовского Новошахтинска