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В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ

В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ - РИА Новости, 03.03.2025

В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ

Атака БПЛА отражена возле Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в... РИА Новости, 03.03.2025

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ростовская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

юрий слюсарь

новошахтинск

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Атака БПЛА отражена возле Новошахтинска Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале."Силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА возле Новошахтинска. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

новошахтинск

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ростовская область, вооруженные силы украины, юрий слюсарь , новошахтинск