https://ria.ru/20250303/pvo-2002654416.html

Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 03.03.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников в трех регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T07:19:00+03:00

2025-03-03T07:19:00+03:00

2025-03-03T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников в трех регионах, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов", — отмечается в сводке.Как уточняется:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, липецкая область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)