https://ria.ru/20250303/pvo-2002654416.html
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 03.03.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников в трех регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:19:00+03:00
2025-03-03T07:19:00+03:00
2025-03-03T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь беспилотников в трех регионах, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов", — отмечается в сводке.Как уточняется:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, липецкая область, ростовская область, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Липецкая область, Ростовская область, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили семь украинских БПЛА над тремя российскими регионами