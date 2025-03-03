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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 03.03.2025
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:39:00+03:00
2025-03-03T05:39:00+03:00
2025-03-03T05:43:00+03:00
красносулинский район
ростовская область
юрий слюсарь
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Ночью силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красносулинский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красносулинский район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность
Красносулинский район, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА в Красносулинском районе Ростовской области