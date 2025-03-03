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Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 03.03.2025

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025

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2025-03-03T05:39:00+03:00

2025-03-03T05:43:00+03:00

красносулинский район

ростовская область

юрий слюсарь

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. "Ночью силы и средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку БПЛА в Красносулинском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красносулинский район

ростовская область

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Дарья Буймова

красносулинский район, ростовская область, юрий слюсарь , безопасность