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Путин наградил несколько многодетных семей - РИА Новости, 03.03.2025
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16:26 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/putin-2002793483.html
Путин наградил несколько многодетных семей
Путин наградил несколько многодетных семей - РИА Новости, 03.03.2025
Путин наградил несколько многодетных семей
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пяти регионов. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:26:00+03:00
2025-03-03T16:26:00+03:00
общество
москва
россия
иркутская область
владимир путин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пяти регионов. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи в воспитании детей орденом "Родительская слава" награждены Сафарбий и Марият Кандауровы из Адыгеи, а также Сергей и Наталья Свиридовы из Москвы. Медалью ордена "Родительская слава" отмечены Олег и Дарья Ганеевы из Москвы, Алексей и Татьяна Матвеевы из Иркутской области, Юрий и Лариса Поповы из Запорожской области, а также Андрей Кривоносов и Инна Милых из Воронежской области.
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общество, москва, россия, иркутская область, владимир путин, андрей кривонос
Общество, Москва, Россия, Иркутская область, Владимир Путин, Андрей Кривонос
Путин наградил несколько многодетных семей

Путин наградил многодетные семьи из пяти регионов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пяти регионов.
Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
За большие заслуги в укреплении института семьи в воспитании детей орденом "Родительская слава" награждены Сафарбий и Марият Кандауровы из Адыгеи, а также Сергей и Наталья Свиридовы из Москвы.
Медалью ордена "Родительская слава" отмечены Олег и Дарья Ганеевы из Москвы, Алексей и Татьяна Матвеевы из Иркутской области, Юрий и Лариса Поповы из Запорожской области, а также Андрей Кривоносов и Инна Милых из Воронежской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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ОбществоМоскваРоссияИркутская областьВладимир ПутинАндрей Кривонос
 
 
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