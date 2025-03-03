https://ria.ru/20250303/putin-2002793483.html

Путин наградил несколько многодетных семей

Путин наградил несколько многодетных семей - РИА Новости, 03.03.2025

Путин наградил несколько многодетных семей

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пяти регионов. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:26:00+03:00

2025-03-03T16:26:00+03:00

2025-03-03T16:26:00+03:00

общество

москва

россия

иркутская область

владимир путин

андрей кривонос

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пяти регионов. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи в воспитании детей орденом "Родительская слава" награждены Сафарбий и Марият Кандауровы из Адыгеи, а также Сергей и Наталья Свиридовы из Москвы. Медалью ордена "Родительская слава" отмечены Олег и Дарья Ганеевы из Москвы, Алексей и Татьяна Матвеевы из Иркутской области, Юрий и Лариса Поповы из Запорожской области, а также Андрей Кривоносов и Инна Милых из Воронежской области.

https://ria.ru/20241208/putin-1987976016.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, иркутская область, владимир путин, андрей кривонос