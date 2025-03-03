https://ria.ru/20250303/putin-2002793483.html
Путин наградил несколько многодетных семей
Путин наградил несколько многодетных семей - РИА Новости, 03.03.2025
Путин наградил несколько многодетных семей
Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пяти регионов. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:26:00+03:00
2025-03-03T16:26:00+03:00
2025-03-03T16:26:00+03:00
общество
москва
россия
иркутская область
владимир путин
андрей кривонос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из пяти регионов. Указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. За большие заслуги в укреплении института семьи в воспитании детей орденом "Родительская слава" награждены Сафарбий и Марият Кандауровы из Адыгеи, а также Сергей и Наталья Свиридовы из Москвы. Медалью ордена "Родительская слава" отмечены Олег и Дарья Ганеевы из Москвы, Алексей и Татьяна Матвеевы из Иркутской области, Юрий и Лариса Поповы из Запорожской области, а также Андрей Кривоносов и Инна Милых из Воронежской области.
https://ria.ru/20241208/putin-1987976016.html
москва
россия
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_772f8dba2a399121dc31daf1d50ba803.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, иркутская область, владимир путин, андрей кривонос
Общество, Москва, Россия, Иркутская область, Владимир Путин, Андрей Кривонос
Путин наградил несколько многодетных семей
Путин наградил многодетные семьи из пяти регионов