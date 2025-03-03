https://ria.ru/20250303/pushilin-2002690585.html
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово - РИА Новости, 03.03.2025
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово
После освобождения российскими войсками населенного пункта Новоандреевка созданы предпосылки для взятия под полный физический контроль трассы Красноармейск -... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:34:00+03:00
2025-03-03T10:34:00+03:00
2025-03-03T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
курахово
донецкая народная республика
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. После освобождения российскими войсками населенного пункта Новоандреевка созданы предпосылки для взятия под полный физический контроль трассы Красноармейск - Курахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Минобороны РФ 23 февраля заявило, что подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР. "После освобождения Новоандреевки мы видим все предпосылки для того, чтобы трасса Красноармейск — Курахово сейчас была под полным и физическим контролем наших подразделений", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002677925.html
красноармейск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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красноармейск, курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Курахово, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово
Пушилин: есть предпосылки взятия под контроль трассы Красноармейск — Курахово