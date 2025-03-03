https://ria.ru/20250303/pushilin-2002690585.html

ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово

ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово - РИА Новости, 03.03.2025

ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово

После освобождения российскими войсками населенного пункта Новоандреевка созданы предпосылки для взятия под полный физический контроль трассы Красноармейск -... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:34:00+03:00

2025-03-03T10:34:00+03:00

2025-03-03T10:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

курахово

донецкая народная республика

денис пушилин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. После освобождения российскими войсками населенного пункта Новоандреевка созданы предпосылки для взятия под полный физический контроль трассы Красноармейск - Курахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Минобороны РФ 23 февраля заявило, что подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР. "После освобождения Новоандреевки мы видим все предпосылки для того, чтобы трасса Красноармейск — Курахово сейчас была под полным и физическим контролем наших подразделений", - сказал Пушилин.

https://ria.ru/20250303/gosduma-2002677925.html

красноармейск

курахово

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

красноармейск, курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)