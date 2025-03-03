Рейтинг@Mail.ru
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/pushilin-2002690585.html
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово - РИА Новости, 03.03.2025
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово
После освобождения российскими войсками населенного пункта Новоандреевка созданы предпосылки для взятия под полный физический контроль трассы Красноармейск -... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T10:34:00+03:00
2025-03-03T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
курахово
донецкая народная республика
денис пушилин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_eddbf817b5c23370145d9f791cb392b6.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. После освобождения российскими войсками населенного пункта Новоандреевка созданы предпосылки для взятия под полный физический контроль трассы Красноармейск - Курахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Минобороны РФ 23 февраля заявило, что подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР. "После освобождения Новоандреевки мы видим все предпосылки для того, чтобы трасса Красноармейск — Курахово сейчас была под полным и физическим контролем наших подразделений", - сказал Пушилин.
https://ria.ru/20250303/gosduma-2002677925.html
красноармейск
курахово
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012396_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_1fa97d245b4fc207c2526a8706891551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, курахово, донецкая народная республика, денис пушилин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Курахово, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово

Пушилин: есть предпосылки взятия под контроль трассы Красноармейск — Курахово

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. После освобождения российскими войсками населенного пункта Новоандреевка созданы предпосылки для взятия под полный физический контроль трассы Красноармейск - Курахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Минобороны РФ 23 февраля заявило, что подразделения группировки войск "Центр" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка в ДНР.
"После освобождения Новоандреевки мы видим все предпосылки для того, чтобы трасса КрасноармейскКурахово сейчас была под полным и физическим контролем наших подразделений", - сказал Пушилин.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В Госдуме назвали отказ США финансировать Украину шагом к миру
09:58
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскКураховоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала