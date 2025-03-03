https://ria.ru/20250303/pushilin-2002673419.html

Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе

Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе - РИА Новости, 03.03.2025

Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе

Бои на Курахово-Великоновоселковском направлении сместились в Константинополь и Разлив, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:53:00+03:00

2025-03-03T09:53:00+03:00

2025-03-03T12:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бои на Курахово-Великоновоселковском направлении сместились в Константинополь и Разлив, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "Курахово-Великоновоселковское направление. <…> Мы видим, сейчас бои сместились в районе населенного пункта и в самом населенном пункте Константинополь, а также в населенном пункте Разлив. В дальнейшем, мы видим, что направятся подразделения (ВС России. — Прим. ред.) в сторону населенного пункта Богатырь", — сказал он.Пушилин также добавил, что российские военные контролируют ситуацию под Дзержинском в ДНР, где ВСУ предпринимали попытки продвинуться в направлении терриконов.Накануне он сообщил в своем телеграм-канале, что российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя.Константинополь — населенный пункт в 17 километрах к западу от Курахово и в 21 километре к северу от Великой Новоселки. Его освобождение позволит приблизиться к западным границам ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250224/pushilin-2001207545.html

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф