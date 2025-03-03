Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 03.03.2025 (обновлено: 12:32 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pushilin-2002673419.html
Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе
Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе - РИА Новости, 03.03.2025
Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе
Бои на Курахово-Великоновоселковском направлении сместились в Константинополь и Разлив, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:53:00+03:00
2025-03-03T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c7806224292934dff081385b3cd8391.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бои на Курахово-Великоновоселковском направлении сместились в Константинополь и Разлив, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". &quot;Курахово-Великоновоселковское направление. &lt;…&gt; Мы видим, сейчас бои сместились в районе населенного пункта и в самом населенном пункте Константинополь, а также в населенном пункте Разлив. В дальнейшем, мы видим, что направятся подразделения (ВС России. — Прим. ред.) в сторону населенного пункта Богатырь&quot;, — сказал он.Пушилин также добавил, что российские военные контролируют ситуацию под Дзержинском в ДНР, где ВСУ предпринимали попытки продвинуться в направлении терриконов.Накануне он сообщил в своем телеграм-канале, что российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя.Константинополь — населенный пункт в 17 километрах к западу от Курахово и в 21 километре к северу от Великой Новоселки. Его освобождение позволит приблизиться к западным границам ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250224/pushilin-2001207545.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989012257_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7eeeb1aff5041b8fb466986a5ecccf16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о боях в Константинополе и Разливе

Глава ДНР Пушилин: бои сместились в Константинополь и Разлив

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Бои на Курахово-Великоновоселковском направлении сместились в Константинополь и Разлив, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Курахово-Великоновоселковское направление. <…> Мы видим, сейчас бои сместились в районе населенного пункта и в самом населенном пункте Константинополь, а также в населенном пункте Разлив. В дальнейшем, мы видим, что направятся подразделения (ВС России. — Прим. ред.) в сторону населенного пункта Богатырь", — сказал он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Пушилин также добавил, что российские военные контролируют ситуацию под Дзержинском в ДНР, где ВСУ предпринимали попытки продвинуться в направлении терриконов.
Накануне он сообщил в своем телеграм-канале, что российские войска после освобождения Улаклы выбивают противника из Константинополя.
Константинополь — населенный пункт в 17 километрах к западу от Курахово и в 21 километре к северу от Великой Новоселки. Его освобождение позволит приблизиться к западным границам ДНР.
Реактивная система залпового огня - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Пушилин рассказал, что дало освобождение населенного пункта Улаклы
24 февраля, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала