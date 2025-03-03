https://ria.ru/20250303/psekov-2002728228.html
В Кремле оценили ситуацию на Украине
В Кремле оценили ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле оценили ситуацию на Украине
Ситуация по урегулированию на Украине непростая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:30:00+03:00
2025-03-03T12:30:00+03:00
2025-03-03T12:30:00+03:00
украина
россия
дмитрий песков
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация по урегулированию на Украине непростая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация непростая в плане украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Украина, Россия, Дмитрий Песков, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Кремле оценили ситуацию на Украине
Песков назвал ситуацию на Украине непростой в плане урегулирования