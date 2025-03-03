https://ria.ru/20250303/psekov-2002728228.html

В Кремле оценили ситуацию на Украине

В Кремле оценили ситуацию на Украине - РИА Новости, 03.03.2025

В Кремле оценили ситуацию на Украине

Ситуация по урегулированию на Украине непростая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:30:00+03:00

2025-03-03T12:30:00+03:00

2025-03-03T12:30:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация по урегулированию на Украине непростая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация непростая в плане украинского урегулирования", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дмитрий песков, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде