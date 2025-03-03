https://ria.ru/20250303/prigovor-2002748657.html

Суд вынес приговор экс-чиновнику Росавиации за взятки с пилотов

Суд вынес приговор экс-чиновнику Росавиации за взятки с пилотов - РИА Новости, 03.03.2025

Суд вынес приговор экс-чиновнику Росавиации за взятки с пилотов

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка за взятки на сумму РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:43:00+03:00

2025-03-03T13:43:00+03:00

2025-03-03T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка за взятки на сумму свыше 15 миллионов рублей от пилотов за игнорирование их нарушений, сообщили РИА Новости в суде. "Дорогомиловский суд Москвы приговорил Павлюка к 8 годам лишения свободы", - рассказал собеседник агентства. Срок Павлюк будет отбывать в колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки и покушении на получение взятки с вымогательством, а также организации преступного сообщества с использованием служебного положения. Бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка и двух его сообщников силовики задержали в 2022 году. Как было установлено, с марта 2021 по сентябрь 2022 года сотрудники управления летной эксплуатации Федерального агентства воздушного транспорта министерства транспорта РФ и иные приближенные к ним лица, организовав преступное сообщество, как лично, так и через посредников вымогали у пилотов различных российских авиакомпаний взятки, чтобы они закрывали глаза на выявленные нарушения, всего - на 15 миллионов 545 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества и участие в нем), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а также частям 5 и 6 статьям 290 УК РФ (получение взятки). Несколько взяткодателей уже осуждены. В рамках расследования проходят ещё 14 фигурантов.

https://ria.ru/20250303/kuzbass-2002662121.html

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россия, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество