Суд узаконил приговор боевику банды Басаева, сбегавшему из психбольницы
Суд узаконил 10-летний приговор сбегавшему из психбольницы боевику банды Басаева
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Апелляционный военный суд в Подмосковье признал законным 10-летний приговор боевику Магомеду Алханову - бывшему члену бандформирования Шамиля Басаева, ранее сбежавшему из психбольницы, сообщили РИА Новости в суде.
Алханов был судим за терроризм, участие в вооруженном формировании, незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь правоохранителя. Последний раз мужчину осудили за побег и за подстрекательство (склонение путем подкупа, должностного лица к незаконным действиям). По совокупности с предыдущими приговорами ему окончательно назначили 10 лет колонии общего режима, данное решение и было обжаловано.
В Москве задержали членов банды, занимавшейся похищением людей
28 февраля, 13:36
Защита Алханова сообщала суду о незаконности приговора по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году. "Ни одно из доказательств стороны защиты не получило оценки в приговоре, а все сомнения в виновности Алханова, вопреки положениям ст. 14 УПК РФ, были истолкованы судом не в его пользу", - говорилось в доводах жалобы.
Тем не менее, суд оставил в силе приговор Южного окружного военного суда, а апелляционную жалобу отклонил.
Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября 2021 года сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник РИА Новости уточнял, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, в Астрахань его привезли для проведения психиатрической экспертизы. Он был объявлен в федеральный розыск, через несколько дней Алханова задержали в Астрахани.