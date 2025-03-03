https://ria.ru/20250303/prigovor--2002741386.html

Суд узаконил приговор боевику банды Басаева, сбегавшему из психбольницы

Суд узаконил приговор боевику банды Басаева, сбегавшему из психбольницы - РИА Новости, 03.03.2025

Суд узаконил приговор боевику банды Басаева, сбегавшему из психбольницы

Апелляционный военный суд в Подмосковье признал законным 10-летний приговор боевику Магомеду Алханову - бывшему члену бандформирования Шамиля Басаева, ранее... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:10:00+03:00

2025-03-03T13:10:00+03:00

2025-03-03T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Апелляционный военный суд в Подмосковье признал законным 10-летний приговор боевику Магомеду Алханову - бывшему члену бандформирования Шамиля Басаева, ранее сбежавшему из психбольницы, сообщили РИА Новости в суде. Алханов был судим за терроризм, участие в вооруженном формировании, незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь правоохранителя. Последний раз мужчину осудили за побег и за подстрекательство (склонение путем подкупа, должностного лица к незаконным действиям). По совокупности с предыдущими приговорами ему окончательно назначили 10 лет колонии общего режима, данное решение и было обжаловано. Защита Алханова сообщала суду о незаконности приговора по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году. "Ни одно из доказательств стороны защиты не получило оценки в приговоре, а все сомнения в виновности Алханова, вопреки положениям ст. 14 УПК РФ, были истолкованы судом не в его пользу", - говорилось в доводах жалобы. Тем не менее, суд оставил в силе приговор Южного окружного военного суда, а апелляционную жалобу отклонил. Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября 2021 года сбежал из-под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник РИА Новости уточнял, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, в Астрахань его привезли для проведения психиатрической экспертизы. Он был объявлен в федеральный розыск, через несколько дней Алханова задержали в Астрахани.

https://ria.ru/20250228/banda-2002198977.html

https://ria.ru/20250214/moskva-1999341296.html

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астрахань, московская область (подмосковье), россия, шамиль басаев, общество