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Норвегия не определилась в вопросе отправки войск на Украину - РИА Новости, 03.03.2025
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09:34 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/premer-2002668947.html
Норвегия не определилась в вопросе отправки войск на Украину
Норвегия не определилась в вопросе отправки войск на Украину - РИА Новости, 03.03.2025
Норвегия не определилась в вопросе отправки войск на Украину
Премьер Норвегии Йонас Гар Стере в интервью телеканалу Bloomberg TV не подтвердил, но и не стал отрицать возможность отправки страной военных на Украину,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:34:00+03:00
2025-03-03T09:34:00+03:00
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере в интервью телеканалу Bloomberg TV не подтвердил, но и не стал отрицать возможность отправки страной военных на Украину, сославшись на то, что в этом вопросе еще очень многое нужно прояснить. "Я не буду строить предположений по поводу норвежских сил сейчас, потому что еще очень много нужно прояснить... Я не открываю дверь и не закрываю дверь", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности отправки военных Норвегии на Украину. При этом он отметил, что Норвегия продолжит оказывать поддержку Киеву и, вероятно, даже ее нарастит. Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986373810.html
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в мире, украина, россия, норвегия, владимир путин, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Владимир Путин, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Норвегия не определилась в вопросе отправки войск на Украину

Стере не подтвердил намерение Норвегии отправить войска на Украину

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЙонас Гар Стере
Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Йонас Гар Стере. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере в интервью телеканалу Bloomberg TV не подтвердил, но и не стал отрицать возможность отправки страной военных на Украину, сославшись на то, что в этом вопросе еще очень многое нужно прояснить.
"Я не буду строить предположений по поводу норвежских сил сейчас, потому что еще очень много нужно прояснить... Я не открываю дверь и не закрываю дверь", - заявил он, отвечая на вопрос о возможности отправки военных Норвегии на Украину.
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При этом он отметил, что Норвегия продолжит оказывать поддержку Киеву и, вероятно, даже ее нарастит.
Газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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