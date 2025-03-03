https://ria.ru/20250303/predpensioner-2002833818.html

Предпенсионер: как получить статус, какие льготы положены, советы юристов

Предпенсионер: какие льготы положены мужчинам и женщинам предпенсионного возраста и как получить статус

Предпенсионер: как получить статус, какие льготы положены, советы юристов

Предпенсионеры - россияне, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Что дает этот статус мужчинам и женщинам в 2025 году, какие льготы положены гражданам... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:32:00+03:00

2025-03-03T19:32:00+03:00

2025-03-03T19:32:00+03:00

общество

пенсии

пенсионеры

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Предпенсионеры - россияне, которым осталось пять лет до выхода на пенсию. Что дает этот статус мужчинам и женщинам в 2025 году, какие льготы положены гражданам предпенсионного возраста в Москве и регионах и как их оформить и получить, - в материале РИА НовостиКто такие предпенсионерыПредпенсионеры - граждане, у которых до наступления возраста для получения пенсии по старости, в том числе и той, которая назначается досрочно, осталось не более пяти лет. Сейчас на заслуженный отдых выходят женщины в 60 лет и мужчины в 65.“Статус предпенсионера позволяет получить дополнительные гарантии и льготы, которые помогают гражданам сохранить стабильность в преддверии выхода на пенсию. Важно отметить, что этот статус присваивается на основании данных Социального фонда России (СФР)”, - отмечает Игорь Вахромов, управляющий партнёр юридической компании “Протектор”, член Ассоциации Юристов России.Предпенсионный возрастПо словам Оксаны Красовской, ведущего юриста Европейской юридической службы, к предпенсионерам относят граждан, которые достигли пенсионного возраста, установленного законодательством на 31.12.2018, - 60 лет мужчины и 55 лет женщины, при условии, что они не относятся к категории лиц, претендующих на досрочное назначение страховой пенсии по старости, или не являются государственными служащими. Для госслужащих предпенсионный возраст составляет 61 год для мужчин и 56 лет для женщин.“В 2025 году предпенсионерами будут женщины, родившиеся в 1966 году (за исключением тех, кто уже получает пенсию по старости), в 1967, 1968, 1969, 1970 годах; мужчины, родившиеся в 1961 году (также за исключением тех, кто уже на пенсии) и в 1962, 1963, 1964, 1965 годах. Пенсионный возраст сначала увеличивался на полгода каждый год, но с 2022 года повышение стало составлять целый год. Мужчины, родившиеся во второй половине 1960 года, и женщины, родившиеся во второй половине 1965 года, начали получать пенсию в 2022 году в возрасте 61,5 и 56,5 лет соответственно. Из-за этого в 2023 году пенсионеров по старости не оказалось. Еще два таких “промежуточных” года - 2025 и 2027”, - объясняет Оксана Васильева, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Как получить статус предпенсионераОксана Васильева уточняет, что с 1 января 2025 года действуют следующие условия для получения статуса предпенсионера:1. Возрастные требования:2. Важное ограничение: статус предпенсионера присваивается только гражданам, которые достигли вышеуказанного возраста (55/60 лет) до 31 декабря 2024 года.3. Особые условия:4. Дополнительные требования:Получить статус предпенсионера можно несколькими способами:1. Через “Госуслуги”:2. Через сайт Социального фонда России:3. Лично:Важные моменты:Какие льготы положеныПредпенсионеры имеют право на ряд льгот, включая трудовые, налоговые и социальные. Эти меры поддержки направлены на обеспечение стабильности и защиту прав граждан в преддверии выхода на пенсию.- Льготы для предпенсионеров делятся на федеральные (установленные федеральными законами) и региональные (установленные законами субъектов РФ). К федеральным относятся: налоговые, преференции при получении пособия по безработице, в трудовых и семейных отношениях. Региональные льготы различны, их объем и размер определяют субъекты Российской Федерации, - рассказывает Светлана Титор, доцент кафедры частного права ГУУ.Трудовые льготыПо словам Игоря Вахромова, россияне предпенсионного возраста имеют право на:Защиту от увольнения: Работодатель не может уволить предпенсионера без согласия профсоюза или трудовой инспекции. Это правило действует даже в случае сокращения штата. Если работодатель нарушает это правило, предпенсионер может обратиться в суд для восстановления на работе и взыскания компенсации.Дополнительный отпуск: Право на два дополнительных дня отпуска без сохранения заработной платы. Эти дни можно использовать в любое время по согласованию с работодателем.Обучение за счёт работодателя: Можно пройти переобучение или повышение квалификации. Это особенно актуально для тех, кто хочет сохранить свою конкурентоспособность на рынке труда.“Не забываем и о запрете дискриминации при приёме на работу из-за возраста, установленном в том числе Конституцией РФ. Нельзя заключать срочные трудовые договора с работниками-предпенсионерами. Однако на практике подобные ситуации встречаются довольно часто. Работодатели как раз и заключают такие договора с предпенсионерами, чтобы в дальнейшем было легко избавиться от такого сотрудника. Надо сказать, что запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий”, - говорит общественный деятель Александр Зоркальцев.Налоговые льготыИмущественный налог: Предпенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект недвижимости (квартира, дом, гараж). Если у гражданина несколько объектов, он может выбрать, на какой из них будет распространяться льгота.Земельный налог: По земельному налогу налоговая база может быть уменьшена на на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного (по выбору) земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении данных лиц (ст.391 НК РФ).“По выбору гражданина предпенсионного возраста Налоговым законодательством предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта налогообложения каждого вида (по выбору налогоплательщика), при условии, что данный объект не используется в предпринимательской деятельности”, - объясняет Оксана Красовская.Налоговый вычет: Предпенсионеры могут получить налоговый вычет за лечение или обучение. Это позволяет вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).Льготы для безработныхГраждане предпенсионного возраста, которые признаны безработными, могут получать пособие по безработице дольше чем другие категории граждан. По словам Оксаны Красовской, этот период составляет для лиц, уволенных в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы не более 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.“Также в рамках Закона от 12.12.2023 N 565-ФЗ "О занятости населения в Российской Федерации" если у гражданина имеется страховой стаж не менее 25 и 20 лет (для мужчин и женщин соответственно) либо при наличии такого страхового стажа и необходимого стажа для досрочного назначения пенсии по старости, период выплаты пособия увеличивается на две недели за каждый год страхового стажа, превышающего страховой стаж указанной продолжительности. Максимально период выплаты пособия не может превышать 24 месяца в суммарном исчислении в течение 36 месяцев”, - рассказывает юрист.Пособие назначается в зависимости от исчисленного в установленном порядке среднего заработка:Размер пособия по безработице не может быть выше максимальной величины для предпенсионеров - 15 044 рубля и не ниже минимальной величины - 1 764 рубля. При этом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной плате, указанные пособия по безработице увеличиваются на размер районного коэффициента.Если гражданин предпенсионного возраста состоял в трудовых отношения менее 26 недель до начала безработицы, пособие назначается в минимальном размере (ст. 48 Закона N 565-ФЗ).Если предпенсионер испытывает трудности в поиске работы, то ему оказывается поддержка в виде организации временного трудоустройства. Также для работников предпенсионного возраста может быть проведено прохождение профессионального обучения и дополнительного профобразования.Если предпренисонер был уволен из организации в связи с сокращением штата или ликвидации предприятия при наличии стажа и ИПК и при отсутствии возможности трудоустройства, безработному гражданину с его согласия может быть назначена пенсия досрочно - до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, но не ранее чем за два года до наступления этого возраста.Региональные меры поддержки предпенсионеровРегиональные меры поддержки предпенсионеров охватывают несколько ключевых направлений. По словам Оксаны Васильевой это:Налоговые преференции, которые включают предоставление льгот по земельному налогу, например, в Санкт-Петербурге налогооблагаемая база уменьшается на 10 000 рублей, и скидки на транспортный налог.Транспортные льготы, такие как бесплатный проезд в общественном транспорте в Москве, льготные проездные билеты в Санкт-Петербурге с скидкой около 80% и льготы на проезд в пригородном транспорте.Жилищно-коммунальные льготы - субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, компенсации расходов и скидки на оплату коммунальных платежей.Медицинские льготы, такие как бесплатные профилактические осмотры, диспансеризация, льготное обеспечение лекарствами и бесплатное протезирование в некоторых регионах, что обеспечивает доступ к необходимой медицинской помощи.Социальные услуги, включая помощь на дому, путёвки на санаторно-курортное лечение, бесплатное питание в социальных учреждениях и социальное обслуживание.Например, в Приморском крае для ветеранов труда, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), существуют такие меры социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата; компенсация расходов на оплату жилых помещений, а также коммунальных услуг в размере 50 %.В Ставропольском крае предпенсионерам положены льготы по уплате транспортного налога, а также в предоставлении жилых помещений в домах системы социального обслуживания.В Мурманской области обеспечивают слуховыми аппаратами, глазными протезами и аппаратами голосообразования; есть ежемесячная денежная выплата; мужчины по достижении возраста 55 лет, женщины 50 лет, которые страдают туберкулезом, имеют право на оплату проезда железнодорожным, воздушным транспортом один раз в год в противотуберкулезный санаторий и обратно.В Нижегородской области лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет, компенсируют стоимость оплаты проезда на транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и на автомобильном транспорте по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории области.Мнение экспертаОксана Красовская напоминает, что в наследственном праве есть понятие обязательной доли в наследстве при наличии завещания, такое правило применяется не только к пенсионерам, но и к гражданам предпенсионного возраста. В рамках Семейного кодекса РФ предпенсионеры могут взыскать алименты на свое содержание при наличии установленных в законодательстве требований.- Для получения льгот необходимо обратиться в соответствующие органы: налоговую, СФР или в социальную защиту. Никаких документов, кроме паспорта, предоставлять не нужно. Статус предпенсионера подтверждается только возрастом. В некоторых регионах оформляется социальная карта (в Москве и Московской области, например), - говорит Светлана Титор.Игорь Вахромов отмечает, что важно знать свои права и своевременно обращаться за получением льгот, начать следует с посещения территориального отделения Социального Фонда, где смогут помочь, объяснить и предоставить всю необходимую информацию.

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https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983818038.html

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https://ria.ru/20240905/lgoty-1734963995.html

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общество, пенсии, пенсионеры