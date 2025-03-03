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Пожар в центре Москвы потушили
Пожар в центре Москвы потушили - РИА Новости, 03.03.2025
Пожар в центре Москвы потушили
Пожар на Спартаковской площади в центре Москвы, где горела кровля административного здания, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:06:00+03:00
2025-03-03T22:06:00+03:00
2025-03-03T22:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на Спартаковской площади в центре Москвы, где горела кровля административного здания, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале столичного главка МЧС сообщалось, что на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного административного здания. Позже пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь возгорания составляет 100 "квадратов", а затем - о локализации пожара."Пожар в центре Москвы полностью ликвидирован. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, а причина пожара устанавливается.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в центре Москвы потушили
МЧС: пожар на Спартаковской площади в центре Москвы полностью потушили