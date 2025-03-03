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Пожар в центре Москвы потушили

Пожар в центре Москвы потушили - РИА Новости, 03.03.2025

Пожар в центре Москвы потушили

Пожар на Спартаковской площади в центре Москвы, где горела кровля административного здания, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T22:06:00+03:00

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москва

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на Спартаковской площади в центре Москвы, где горела кровля административного здания, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале столичного главка МЧС сообщалось, что на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного административного здания. Позже пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь возгорания составляет 100 "квадратов", а затем - о локализации пожара."Пожар в центре Москвы полностью ликвидирован. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, а причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20250302/pozhar-2002560260.html

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия