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Пожар в центре Москвы потушили - РИА Новости, 03.03.2025
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22:06 03.03.2025 (обновлено: 22:10 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002855250.html
Пожар в центре Москвы потушили
Пожар в центре Москвы потушили - РИА Новости, 03.03.2025
Пожар в центре Москвы потушили
Пожар на Спартаковской площади в центре Москвы, где горела кровля административного здания, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 03.03.2025
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москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на Спартаковской площади в центре Москвы, где горела кровля административного здания, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее в Telegram-канале столичного главка МЧС сообщалось, что на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного административного здания. Позже пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь возгорания составляет 100 "квадратов", а затем - о локализации пожара."Пожар в центре Москвы полностью ликвидирован. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, а причина пожара устанавливается.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар в центре Москвы потушили

МЧС: пожар на Спартаковской площади в центре Москвы полностью потушили

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на Спартаковской площади в центре Москвы, где горела кровля административного здания, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее в Telegram-канале столичного главка МЧС сообщалось, что на Спартаковской площади загорелась кровля двухэтажного административного здания. Позже пресс-служба МЧС России сообщила, что площадь возгорания составляет 100 "квадратов", а затем - о локализации пожара.
"Пожар в центре Москвы полностью ликвидирован. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала, а причина пожара устанавливается.
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МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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