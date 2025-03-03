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Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили - РИА Новости, 03.03.2025
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11:22 03.03.2025 (обновлено: 11:29 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002711298.html
Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили
Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили - РИА Новости, 03.03.2025
Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:22:00+03:00
2025-03-03T11:29:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Пострадал один рабочий."Пожар на предприятии полностью ликвидирован", - сообщает ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале.
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили

МЧС: пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Пострадал один рабочий.
"Пожар на предприятии полностью ликвидирован", - сообщает ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
На северо-востоке Москвы потушили пожар в автосервисе
Вчера, 23:13
 
ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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