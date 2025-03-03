https://ria.ru/20250303/pozhar-2002711298.html

Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили

Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили - РИА Новости, 03.03.2025

Пожар на НПЗ в Уфе полностью потушили

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:22:00+03:00

2025-03-03T11:22:00+03:00

2025-03-03T11:29:00+03:00

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Пострадал один рабочий."Пожар на предприятии полностью ликвидирован", - сообщает ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250302/pozhar-2002632032.html

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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)