https://ria.ru/20250303/pozhar-2002707946.html

На горящем НПЗ в Уфе нет следов атаки БПЛА, сообщил губернатор

На горящем НПЗ в Уфе нет следов атаки БПЛА, сообщил губернатор - РИА Новости, 03.03.2025

На горящем НПЗ в Уфе нет следов атаки БПЛА, сообщил губернатор

Следов какой-либо атаки беспилотников на НПЗ Уфы, где произошел пожар, нет, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:15:00+03:00

2025-03-03T11:15:00+03:00

2025-03-03T11:15:00+03:00

происшествия

уфа

радий хабиров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 3 мар - РИА Новости. Следов какой-либо атаки беспилотников на НПЗ Уфы, где произошел пожар, нет, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона. Ранее ГУ МЧС по республике сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Пострадал один рабочий. "Пожар локализован, там остаточные явления есть. Производственная деятельность предприятия находится в рабочем режиме. Никаких следов беспилотников не обнаружено. Сразу кричать, что это атака беспилотников, преждевременно", - сказал Хабиров. Ранее ряд Telegram-каналов публиковали видео очевидцев, где на кадрах виден взрыв на предприятии. Сообщалось, что завод якобы атакован БПЛА.

https://ria.ru/20250302/pozhar-2002632032.html

уфа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уфа, радий хабиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)