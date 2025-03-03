https://ria.ru/20250303/pozhar-2002707946.html
На горящем НПЗ в Уфе нет следов атаки БПЛА, сообщил губернатор
На горящем НПЗ в Уфе нет следов атаки БПЛА, сообщил губернатор - РИА Новости, 03.03.2025
На горящем НПЗ в Уфе нет следов атаки БПЛА, сообщил губернатор
Следов какой-либо атаки беспилотников на НПЗ Уфы, где произошел пожар, нет, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:15:00+03:00
2025-03-03T11:15:00+03:00
2025-03-03T11:15:00+03:00
происшествия
уфа
радий хабиров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Следов какой-либо атаки беспилотников на НПЗ Уфы, где произошел пожар, нет, заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона. Ранее ГУ МЧС по республике сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Пострадал один рабочий. "Пожар локализован, там остаточные явления есть. Производственная деятельность предприятия находится в рабочем режиме. Никаких следов беспилотников не обнаружено. Сразу кричать, что это атака беспилотников, преждевременно", - сказал Хабиров. Ранее ряд Telegram-каналов публиковали видео очевидцев, где на кадрах виден взрыв на предприятии. Сообщалось, что завод якобы атакован БПЛА.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002632032.html
уфа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, радий хабиров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Радий Хабиров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На горящем НПЗ в Уфе нет следов атаки БПЛА, сообщил губернатор
Губернатор Хабиров: на территории горящего НПЗ в Уфе не нашли следов атаки БПЛА