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В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе - РИА Новости, 03.03.2025
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08:40 03.03.2025
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В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе
В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе - РИА Новости, 03.03.2025
В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе связан с технологическим процессом, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:40:00+03:00
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происшествия
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе связан с технологическим процессом, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. "Сейчас на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом", - сообщает ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале. В соцсетях очевидцы публикуют кадры ночного взрыва на территории предприятия.
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе

МЧС: пожар на НПЗ в Уфе связан с технологическим процессом

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе связан с технологическим процессом, сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано.
"Сейчас на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом", - сообщает ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале.
В соцсетях очевидцы публикуют кадры ночного взрыва на территории предприятия.
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ПроисшествияУфаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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