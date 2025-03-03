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В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе
В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе - РИА Новости, 03.03.2025
В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе связан с технологическим процессом, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:40:00+03:00
2025-03-03T08:40:00+03:00
2025-03-03T08:40:00+03:00
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе связан с технологическим процессом, сообщает ГУ МЧС по Башкирии. Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожарные ликвидировали открытое горение. Вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. "Сейчас на месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России. По предварительной версии, пожар связан с технологическим процессом", - сообщает ГУ МЧС по республике в своем Telegram-канале. В соцсетях очевидцы публикуют кадры ночного взрыва на территории предприятия.
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происшествия, уфа, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС назвали причину пожара на НПЗ в Уфе
МЧС: пожар на НПЗ в Уфе связан с технологическим процессом