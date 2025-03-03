https://ria.ru/20250303/pozhar-2002656264.html

В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ

В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ - РИА Новости, 03.03.2025

В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T07:55:00+03:00

2025-03-03T07:55:00+03:00

2025-03-03T08:45:00+03:00

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 3 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. "Открытое горение на территории завода ликвидировано", — уточнили в ведомстве.Около предприятия не зафиксировали превышения вредных веществ.Как отмечали в МЧС ранее, угрозы для жителей ближайших районов из-за инцидента нет.

https://ria.ru/20250302/pozhar-2002632032.html

уфа

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)