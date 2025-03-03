Рейтинг@Mail.ru
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ - РИА Новости, 03.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:55 03.03.2025 (обновлено: 08:45 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002656264.html
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ - РИА Новости, 03.03.2025
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:55:00+03:00
2025-03-03T08:45:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924228703_0:350:2550:1784_1920x0_80_0_0_3c05c5f1c9f042c7096d33b487d18199.jpg
УФА, 3 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. "Открытое горение на территории завода ликвидировано", — уточнили в ведомстве.Около предприятия не зафиксировали превышения вредных веществ.Как отмечали в МЧС ранее, угрозы для жителей ближайших районов из-за инцидента нет.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002632032.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924228703_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef834365721042b8ad4cfa7ef8a7dc67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ

Спасатели ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 3 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
«
"Открытое горение на территории завода ликвидировано", — уточнили в ведомстве.
Около предприятия не зафиксировали превышения вредных веществ.
Как отмечали в МЧС ранее, угрозы для жителей ближайших районов из-за инцидента нет.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
На северо-востоке Москвы потушили пожар в автосервисе
Вчера, 23:13
 
ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала