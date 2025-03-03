https://ria.ru/20250303/pozhar-2002656264.html
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ - РИА Новости, 03.03.2025
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:55:00+03:00
2025-03-03T07:55:00+03:00
2025-03-03T08:45:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 3 мар — РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. "Открытое горение на территории завода ликвидировано", — уточнили в ведомстве.Около предприятия не зафиксировали превышения вредных веществ.Как отмечали в МЧС ранее, угрозы для жителей ближайших районов из-за инцидента нет.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002632032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ
Спасатели ликвидировали открытое горение на территории НПЗ в Уфе