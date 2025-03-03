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В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ
В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ - РИА Новости, 03.03.2025
В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ
Превышения вредных веществ в воздухе вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:49:00+03:00
2025-03-03T07:49:00+03:00
2025-03-03T07:55:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожар локализован. "По результатам проведённого контроля атмосферного воздуха лабораторией Госкомитета РБ по ЧС вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Тушение пожара продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 100 огнеборцев и 28 единиц техники.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002547217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ
МЧС: превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано