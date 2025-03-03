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В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ - РИА Новости, 03.03.2025
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07:49 03.03.2025 (обновлено: 07:55 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002655926.html
В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ
В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ - РИА Новости, 03.03.2025
В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ
Превышения вредных веществ в воздухе вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:49:00+03:00
2025-03-03T07:55:00+03:00
происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожар локализован. "По результатам проведённого контроля атмосферного воздуха лабораторией Госкомитета РБ по ЧС вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Тушение пожара продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 100 огнеборцев и 28 единиц техники.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002547217.html
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ

МЧС: превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 3 мар - РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожар локализован.
Тушение пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
МЧС рассказало о сложностях с тушением пожара в Подмосковье
Вчера, 10:42
"По результатам проведённого контроля атмосферного воздуха лабораторией Госкомитета РБ по ЧС вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Тушение пожара продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 100 огнеборцев и 28 единиц техники.
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Вчера, 23:13
 
ПроисшествияУфаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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