https://ria.ru/20250303/pozhar-2002655926.html

В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ

В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ - РИА Новости, 03.03.2025

В Уфе не зафиксировали превышения вредных веществ вблизи горящего НПЗ

Превышения вредных веществ в воздухе вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T07:49:00+03:00

2025-03-03T07:49:00+03:00

2025-03-03T07:55:00+03:00

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 3 мар - РИА Новости. Превышения вредных веществ в воздухе вблизи горящего НПЗ в Уфе не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. Ранее ведомство сообщало о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов нет. В настоящее время пожар локализован. "По результатам проведённого контроля атмосферного воздуха лабораторией Госкомитета РБ по ЧС вблизи предприятия превышения вредных веществ не зафиксировано. Тушение пожара продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике. В ведомстве добавили, что к ликвидации пожара привлечены 100 огнеборцев и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20250302/pozhar-2002547217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)