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Пожар на территории уфимского НПЗ локализовали - РИА Новости, 03.03.2025
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04:47 03.03.2025 (обновлено: 04:53 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002649310.html
Пожар на территории уфимского НПЗ локализовали
Пожар на территории уфимского НПЗ локализовали - РИА Новости, 03.03.2025
Пожар на территории уфимского НПЗ локализовали
Пожар на территории Уфимского НПЗ локализован, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T04:47:00+03:00
2025-03-03T04:53:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на территории Уфимского НПЗ локализован, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram-канале.Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили РИА Новости, что нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе, угрозы для жителей ближайших районов нет."Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет", - говорится в сообщении ведомства.ГУ МЧС отметило, что на месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха, сообщений о пострадавших не поступало.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Уфа, Россия
Пожар на территории уфимского НПЗ локализовали

МЧС: пожар на территории уфимского НПЗ локализовали

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пожар на территории Уфимского НПЗ локализован, сообщает ГУ МЧС по Башкирии в Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили РИА Новости, что нефтеперерабатывающий завод горит в Уфе, угрозы для жителей ближайших районов нет.
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Вчера, 12:42
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет", - говорится в сообщении ведомства.
ГУ МЧС отметило, что на месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха, сообщений о пострадавших не поступало.
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