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В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 03.03.2025

В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025

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происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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УФА, 3 мар — РИА Новости. В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии."Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет", — сообщили в пресс-службе.Пожар уже удалось локализовать.На место направили лабораторию для контроля состояния воздуха.

https://ria.ru/20250302/pozhar-2002632032.html

уфа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия