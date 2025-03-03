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В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 03.03.2025
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02:40 03.03.2025 (обновлено: 05:02 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pozhar-2002644744.html
В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 03.03.2025
В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе
В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии. РИА Новости, 03.03.2025
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происшествия
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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УФА, 3 мар — РИА Новости. В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии."Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет", — сообщили в пресс-службе.Пожар уже удалось локализовать.На место направили лабораторию для контроля состояния воздуха.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002632032.html
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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Уфа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В Уфе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе, угрозы для жителей нет

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкПожарные расчеты
Пожарные расчеты - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Пожарные расчеты. Архивное фото
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УФА, 3 мар — РИА Новости. В Уфе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
«
"Ночью силы и средства МЧС России выехали по сообщению о возгорании на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода в Уфе по повышенному рангу. По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания. Угрозы для жителей ближайших районов нет", — сообщили в пресс-службе.
Пожар уже удалось локализовать.
На место направили лабораторию для контроля состояния воздуха.
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