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Юрист оценил возможность запуска "Северного потока — 2" с участием США - РИА Новости, 03.03.2025
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15:30 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/potok-2002777420.html
Юрист оценил возможность запуска "Северного потока — 2" с участием США
Юрист оценил возможность запуска "Северного потока — 2" с участием США - РИА Новости, 03.03.2025
Юрист оценил возможность запуска "Северного потока — 2" с участием США
Вариант с запуском "Северного потока 2" в новом контексте американо-российских контактов выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим: это способ... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T15:30:00+03:00
2025-03-03T15:30:00+03:00
россия
сша
европа
дональд трамп
маттиас варниг
владимир зеленский
nord stream 2 ag
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вариант с запуском "Северного потока 2" в новом контексте американо-российских контактов выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим: это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, и позиции России выглядят все более сильными, такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. Газета Financial Times в воскресенье сообщила, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. "Новости о возможном перезапуске "Северного потока 2" с участием американских инвесторов выглядят совершенно иначе на фоне недавнего скандала между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. После унизительного завершения переговоров в Белом доме и на данный момент провала Киева договориться о ресурсной сделке с Вашингтоном, Трамп демонстрирует готовность к альтернативным вариантам выстраивания экономических связей - но не с Украиной, а с Россией", – считает Русяев. "В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - считает Русяев. Такой сценарий принципиально меняет логику взаимодействия сторон и заставляет Европу пересматривать подход к собственным энергетическим интересам, добавил он. "Главный вопрос остается открытым: насколько Москва готова принять эти условия? Если Вашингтон предложит действительно выгодные схемы сотрудничества, возможно, Россия будет готова к обсуждению", - продолжил Русяев. Однако при этом Россия, скорее всего, потребует не только гарантий по сделке, но и более широкого пересмотра политики санкций, отметил он. "В таком случае возобновление работы "Северного потока 2" станет не просто экономическим проектом, а элементом большой геополитической игры, в которой позиции России выглядят все более сильными", - подчеркнул эксперт. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. Однако в феврале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а минфин США ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и Варнига. В сентябре того же года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. Обе нитки параллельного экспортного газопровода – "Северного потока" – были уничтожены.
https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html
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россия, сша, европа, дональд трамп, маттиас варниг, владимир зеленский, nord stream 2 ag, северный поток — 2, северный поток, в мире
Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Маттиас Варниг, Владимир Зеленский, Nord Stream 2 AG, Северный поток — 2, Северный поток, В мире
Юрист оценил возможность запуска "Северного потока — 2" с участием США

Юрист Русяев назвал запуск "Северного потока — 2" стратегическим шагом для США

© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вариант с запуском "Северного потока 2" в новом контексте американо-российских контактов выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим: это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, и позиции России выглядят все более сильными, такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев.
Газета Financial Times в воскресенье сообщила, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа.
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Вчера, 14:39
"Новости о возможном перезапуске "Северного потока 2" с участием американских инвесторов выглядят совершенно иначе на фоне недавнего скандала между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. После унизительного завершения переговоров в Белом доме и на данный момент провала Киева договориться о ресурсной сделке с Вашингтоном, Трамп демонстрирует готовность к альтернативным вариантам выстраивания экономических связей - но не с Украиной, а с Россией", – считает Русяев.
"В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - считает Русяев. Такой сценарий принципиально меняет логику взаимодействия сторон и заставляет Европу пересматривать подход к собственным энергетическим интересам, добавил он.
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"Главный вопрос остается открытым: насколько Москва готова принять эти условия? Если Вашингтон предложит действительно выгодные схемы сотрудничества, возможно, Россия будет готова к обсуждению", - продолжил Русяев. Однако при этом Россия, скорее всего, потребует не только гарантий по сделке, но и более широкого пересмотра политики санкций, отметил он.
"В таком случае возобновление работы "Северного потока 2" станет не просто экономическим проектом, а элементом большой геополитической игры, в которой позиции России выглядят все более сильными", - подчеркнул эксперт.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. Однако в феврале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а минфин США ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и Варнига. В сентябре того же года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. Обе нитки параллельного экспортного газопровода – "Северного потока" – были уничтожены.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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РоссияСШАЕвропаДональд ТрампМаттиас ВарнигВладимир ЗеленскийNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Северный потокВ мире
 
 
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