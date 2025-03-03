https://ria.ru/20250303/potok-2002777420.html

Юрист оценил возможность запуска "Северного потока — 2" с участием США

Юрист оценил возможность запуска "Северного потока — 2" с участием США - РИА Новости, 03.03.2025

Юрист оценил возможность запуска "Северного потока — 2" с участием США

Вариант с запуском "Северного потока 2" в новом контексте американо-российских контактов выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим: это способ... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:30:00+03:00

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сша

европа

дональд трамп

маттиас варниг

владимир зеленский

nord stream 2 ag

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Вариант с запуском "Северного потока 2" в новом контексте американо-российских контактов выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим: это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, и позиции России выглядят все более сильными, такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев. Газета Financial Times в воскресенье сообщила, что директор оператора газопровода "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг планирует возобновить работу газопровода с помощью американских инвесторов и связаться для этого с командой президента США Дональда Трампа. "Новости о возможном перезапуске "Северного потока 2" с участием американских инвесторов выглядят совершенно иначе на фоне недавнего скандала между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. После унизительного завершения переговоров в Белом доме и на данный момент провала Киева договориться о ресурсной сделке с Вашингтоном, Трамп демонстрирует готовность к альтернативным вариантам выстраивания экономических связей - но не с Украиной, а с Россией", – считает Русяев. "В контексте нового витка американо-российских контактов вариант с перезапуском газопровода выглядит не столько экономическим, сколько стратегическим. Это способ для США не только вмешаться в энергоснабжение Европы, но и сформировать новую линию переговоров с Москвой, используя в качестве аргумента возможность поставок российского газа", - считает Русяев. Такой сценарий принципиально меняет логику взаимодействия сторон и заставляет Европу пересматривать подход к собственным энергетическим интересам, добавил он. "Главный вопрос остается открытым: насколько Москва готова принять эти условия? Если Вашингтон предложит действительно выгодные схемы сотрудничества, возможно, Россия будет готова к обсуждению", - продолжил Русяев. Однако при этом Россия, скорее всего, потребует не только гарантий по сделке, но и более широкого пересмотра политики санкций, отметил он. "В таком случае возобновление работы "Северного потока 2" станет не просто экономическим проектом, а элементом большой геополитической игры, в которой позиции России выглядят все более сильными", - подчеркнул эксперт. "Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено в сентябре 2021 года, велась работа над запуском. Однако в феврале 2022 года немецкое правительство остановило сертификацию, а минфин США ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и Варнига. В сентябре того же года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. Обе нитки параллельного экспортного газопровода – "Северного потока" – были уничтожены.

https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html

https://ria.ru/20250303/potok-2002776673.html

https://ria.ru/20250303/kreml-2002745532.html

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