В Германии не подтвердили переговоры о перезапуске "Северного потока"
Правительство ФРГ не знает о переговорах с США по перезапуску "Северного потока"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Правительству Германии неизвестно о переговорах с участием США по перезапуску "Северного потока", заявил представитель кабмина ФРГ.
Ранее немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию сообщил, что специальный посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно совершал неофициальные поездки в Швейцарию, чтобы договориться о том, чтобы возобновить работу газопровода "Северный поток". Как утверждает газета, в рамках сделки предполагается, что американские инвесторы будут выступать посредниками при поставках российского газа по трубопроводу "Северный поток 2".
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"Федеральное правительство с удивлением приняло к сведению появившиеся в выходные сообщения по этому поводу, но не имеет собственной информации об этом", - заявил представитель кабмина ФРГ на брифинге в понедельник.
Он отметил, что в настоящий момент у "Северного потока" нет сертификации, поэтому он не может использоваться. В свою очередь вопрос сертификации лежит в рамках полномочий федерального министерства экономики и защиты климата Германии.
"Это, я полагаю, уже было бы фактором, из-за которого сделать это (перезапустить "Северный поток" - ред.) против воли федерального правительства не получилось бы", - добавил он, отметив, что это спекулятивные вопросы.
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"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, шла работа над запуском, которая включала в себя как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии. Однако немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР в феврале 2022 года остановило сертификацию. Кроме того, минфин США тогда же ввел санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.
Двадцать седьмого сентября 2022 года взрывом была выведена из строя одна из двух ниток "Северного потока 2", вторая не была повреждена. В тот же день взрывы уничтожили обе нитки параллельного экспортного газопровода - "Северного потока". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.