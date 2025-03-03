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В ЕС выступили с условием по "Северному потоку" - РИА Новости, 03.03.2025
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14:39 03.03.2025 (обновлено: 14:53 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html
В ЕС выступили с условием по "Северному потоку"
В ЕС выступили с условием по "Северному потоку" - РИА Новости, 03.03.2025
В ЕС выступили с условием по "Северному потоку"
В ЕС на фоне информации о возможном возобновлении газового проекта "Северный поток" с участием США заявили, что он не соответствует интересам ЕС, сообщила... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:39:00+03:00
2025-03-03T14:53:00+03:00
евросоюз
еврокомиссия
северный поток
россия
в мире
экономика
анна-каиса итконен
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В ЕС на фоне информации о возможном возобновлении газового проекта "Северный поток" с участием США заявили, что он не соответствует интересам ЕС, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.В ЕС также напомнили, что если "Северный поток" будет запущен, он должен соответствовать международному и европейскому законодательству."Это проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу. Наша позиция такова, что этот газопровод, если был бы запущен и заработал, то должен был бы работать в соответствии с международным и европейским законодательством", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
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евросоюз, еврокомиссия, северный поток, россия, в мире, экономика, анна-каиса итконен
Евросоюз, Еврокомиссия, Северный поток, Россия, В мире, Экономика, Анна-Каиса Итконен
В ЕС выступили с условием по "Северному потоку"

В ЕК заявили, что "Северный поток" должен соответствовать законодательству

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В ЕС на фоне информации о возможном возобновлении газового проекта "Северный поток" с участием США заявили, что он не соответствует интересам ЕС, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
В ЕС также напомнили, что если "Северный поток" будет запущен, он должен соответствовать международному и европейскому законодательству.
"Это проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу. Наша позиция такова, что этот газопровод, если был бы запущен и заработал, то должен был бы работать в соответствии с международным и европейским законодательством", - сказала она на брифинге в Брюсселе.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Пушков предупредил о препятствиях для возобновления "Северных потоков"
Вчера, 13:52
 
ЕвросоюзЕврокомиссияСеверный потокРоссияВ миреЭкономикаАнна-Каиса Итконен
 
 
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