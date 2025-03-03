https://ria.ru/20250303/potok-2002765133.html

В ЕС выступили с условием по "Северному потоку"

В ЕС выступили с условием по "Северному потоку" - РИА Новости, 03.03.2025

В ЕС выступили с условием по "Северному потоку"

В ЕС на фоне информации о возможном возобновлении газового проекта "Северный поток" с участием США заявили, что он не соответствует интересам ЕС, сообщила... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:39:00+03:00

2025-03-03T14:39:00+03:00

2025-03-03T14:53:00+03:00

евросоюз

еврокомиссия

северный поток

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анна-каиса итконен

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БРЮССЕЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В ЕС на фоне информации о возможном возобновлении газового проекта "Северный поток" с участием США заявили, что он не соответствует интересам ЕС, сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.В ЕС также напомнили, что если "Северный поток" будет запущен, он должен соответствовать международному и европейскому законодательству."Это проект не соответствует общим интересам, он не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу. Наша позиция такова, что этот газопровод, если был бы запущен и заработал, то должен был бы работать в соответствии с международным и европейским законодательством", - сказала она на брифинге в Брюсселе.

https://ria.ru/20250302/potoki-2002575831.html

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евросоюз, еврокомиссия, северный поток, россия, в мире, экономика, анна-каиса итконен