В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении
Кандидат в президенты Навроцкий: Зеленский ведет себя недостойно с союзниками
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя недостойно по отношению к союзникам, считает кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в эфире Radio Zet.
"Я считаю, что... Зеленский ведет себя недостойно по отношению к своим союзникам, в том числе и к Польше", - сказал он.
По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна в начале конфликта, "а это значит, что он недооценил огромные усилия поляков и польского президента".
"Это заметил и президент (США Дональд) Трамп в Белом доме. Так безопасность страны не строится", - отметил Навроцкий.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Навроцкий в опросах общественного мнения занимает второе место после кандидата от правящей "Гражданской коалиции" мэра Варшавы Рафала Тшасковского. У этих политиков есть шанс пройти во второй тур, который состоится 1 июня.