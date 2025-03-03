https://ria.ru/20250303/polsha-2002722678.html

В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении

В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении - РИА Новости, 03.03.2025

В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении

Владимир Зеленский ведет себя недостойно по отношению к союзникам, считает кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:12:00+03:00

2025-03-03T12:12:00+03:00

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в мире

польша

украина

владимир зеленский

кароль навроцкий

анджей дуда

право и справедливость

мюнхенская конференция по безопасности

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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя недостойно по отношению к союзникам, считает кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в эфире Radio Zet. "Я считаю, что... Зеленский ведет себя недостойно по отношению к своим союзникам, в том числе и к Польше", - сказал он. По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна в начале конфликта, "а это значит, что он недооценил огромные усилия поляков и польского президента". "Это заметил и президент (США Дональд) Трамп в Белом доме. Так безопасность страны не строится", - отметил Навроцкий. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Навроцкий в опросах общественного мнения занимает второе место после кандидата от правящей "Гражданской коалиции" мэра Варшавы Рафала Тшасковского. У этих политиков есть шанс пройти во второй тур, который состоится 1 июня.

https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002483471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, анджей дуда, право и справедливость, мюнхенская конференция по безопасности