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В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении - РИА Новости, 03.03.2025
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12:12 03.03.2025 (обновлено: 14:17 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/polsha-2002722678.html
В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении
В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении - РИА Новости, 03.03.2025
В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении
Владимир Зеленский ведет себя недостойно по отношению к союзникам, считает кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:12:00+03:00
2025-03-03T14:17:00+03:00
в мире
польша
украина
владимир зеленский
кароль навроцкий
анджей дуда
право и справедливость
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя недостойно по отношению к союзникам, считает кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в эфире Radio Zet. "Я считаю, что... Зеленский ведет себя недостойно по отношению к своим союзникам, в том числе и к Польше", - сказал он. По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна в начале конфликта, "а это значит, что он недооценил огромные усилия поляков и польского президента". "Это заметил и президент (США Дональд) Трамп в Белом доме. Так безопасность страны не строится", - отметил Навроцкий. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Навроцкий в опросах общественного мнения занимает второе место после кандидата от правящей "Гражданской коалиции" мэра Варшавы Рафала Тшасковского. У этих политиков есть шанс пройти во второй тур, который состоится 1 июня.
https://ria.ru/20250301/zelenskiy-2002483471.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, анджей дуда, право и справедливость, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Право и справедливость, Мюнхенская конференция по безопасности
В Польше обвинили Зеленского в недостойном поведении

Кандидат в президенты Навроцкий: Зеленский ведет себя недостойно с союзниками

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский ведет себя недостойно по отношению к союзникам, считает кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии страны "Право и справедливость" Кароль Навроцкий в эфире Radio Zet.
"Я считаю, что... Зеленский ведет себя недостойно по отношению к своим союзникам, в том числе и к Польше", - сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Президент Польши призвал Зеленского вернуться за стол переговоров с Трампом
1 марта, 18:29
По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна в начале конфликта, "а это значит, что он недооценил огромные усилия поляков и польского президента".
"Это заметил и президент (США Дональд) Трамп в Белом доме. Так безопасность страны не строится", - отметил Навроцкий.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. Навроцкий в опросах общественного мнения занимает второе место после кандидата от правящей "Гражданской коалиции" мэра Варшавы Рафала Тшасковского. У этих политиков есть шанс пройти во второй тур, который состоится 1 июня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Зеленский заявил, что сменить его будет непросто
09:26
 
В миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийАнджей ДудаПраво и справедливостьМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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