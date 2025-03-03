Суд 31 марта рассмотрит одно из трех дел о покушении на Аксенова
Военный суд 31 марта рассмотрит первое из трех дел о покушении на Аксенова
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 31 марта рассмотрение первого из трех уголовных дел о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил РИА Новости представитель суда.
ФСБ РФ в начале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. В начале февраля прокуратура Крыма сообщила, что направила в суд три уголовных дела в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Дела были возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств".
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"Суд назначил первое слушание по существу по уголовному делу в отношении Владимира Боднаря на 10.00 мск 31 марта", - сказал собеседник агентства.
По информации прокуратуры республики, в состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения покушения на главу Крыма. Позже к ним присоединился Ананьев. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.
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