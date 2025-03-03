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Суд 31 марта рассмотрит одно из трех дел о покушении на Аксенова - РИА Новости, 03.03.2025
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11:07 03.03.2025 (обновлено: 11:25 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pokushenie-2002705972.html
Суд 31 марта рассмотрит одно из трех дел о покушении на Аксенова
Суд 31 марта рассмотрит одно из трех дел о покушении на Аксенова - РИА Новости, 03.03.2025
Суд 31 марта рассмотрит одно из трех дел о покушении на Аксенова
Южный окружной военный суд назначил на 31 марта рассмотрение первого из трех уголовных дел о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил РИА... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:07:00+03:00
2025-03-03T11:25:00+03:00
происшествия
республика крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 31 марта рассмотрение первого из трех уголовных дел о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил РИА Новости представитель суда.ФСБ РФ в начале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. В начале февраля прокуратура Крыма сообщила, что направила в суд три уголовных дела в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Дела были возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств"."Суд назначил первое слушание по существу по уголовному делу в отношении Владимира Боднаря на 10.00 мск 31 марта", - сказал собеседник агентства.По информации прокуратуры республики, в состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения покушения на главу Крыма. Позже к ним присоединился Ананьев. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.
https://ria.ru/20240717/obvinyaemye-1960161973.html
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происшествия, республика крым, сергей аксенов (политик)
Происшествия, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Суд 31 марта рассмотрит одно из трех дел о покушении на Аксенова

Военный суд 31 марта рассмотрит первое из трех дел о покушении на Аксенова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд назначил на 31 марта рассмотрение первого из трех уголовных дел о подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил РИА Новости представитель суда.
ФСБ РФ в начале прошлого года задержала группу из трех граждан России, которая по заданию СБУ в Симферополе готовила подрыв автомобиля, принадлежащего одному из руководителей органов власти Крыма. В начале февраля прокуратура Крыма сообщила, что направила в суд три уголовных дела в отношении членов организованной группы Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Дела были возбуждены по статьям "приготовление к террористическому акту" и "незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ и устройств".
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"Суд назначил первое слушание по существу по уголовному делу в отношении Владимира Боднаря на 10.00 мск 31 марта", - сказал собеседник агентства.
По информации прокуратуры республики, в состав группы вошли Боднарь и Шевченко. Они должны были осуществлять наблюдение за маршрутами и средствами передвижения служебного автомобиля Аксенова для подготовки и совершения покушения на главу Крыма. Позже к ним присоединился Ананьев. Курировал создание группы для совершения теракта гражданин Украины, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
По данным прокуратуры, радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, передатчик и приемник, которые планировалось использовать для взрыва служебного автомобиля главы Крыма, привезли из Запорожской области.
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