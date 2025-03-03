Китай впервые после пандемии запустил пассажирский поезд Пекин — Москва
РЖД: КНР запустила первый после COVID тестовый пассажирский поезд Пекин — Москва
Поезд Пекин - Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. "Китайские железные дороги" (КЖД) впервые после пандемии коронавируса запустили в опытную поездку по сети РЖД пассажирский поезд Пекин - Улан-Батор - Москва, он состоит из вагонов производства КНР, ранее не ходивших в России, по результатам тестирования будет принято решение о возможности эксплуатации этого подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда на регулярной основе, сообщили РИА Новости в РЖД.
Пассажирское сообщение между странами было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд № 3/4 Пекин - Москва формирования "Китайских железных дорог". С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.
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"В соответствии с достигнутыми договоренностями между ОАО "РЖД", Государственной корпорацией "КЖД" и АО "УБЖД" в настоящее время (с 25 февраля по 11 марта 2025 года) проводится опытная поездка международного пассажирского поезда №3/4 Пекин - Москва по маршруту Пекин - Улан-Батор - Москва и обратно", - сообщили в РЖД в понедельник.
По данным компании, в составе поезда 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшиеся на российских железных дорогах: шесть купейных вагонов, два СВ, один штабной вагон, один багажный вагон и два вагона-электростанции. Пассажирские вагоны "Китайских железных дорог" ранее ходили по железным дорогам России, но в другой модификации, уточнили в РЖД.
"Поезд сопровождают технические специалисты как с китайской, так и с российской сторон. По результатам опытной поездки будет принято решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на инфраструктуре РЖД и курсировании поезда №3/4 Пекин - Москва на регулярной основе", - пояснили в компании.
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