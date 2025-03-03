https://ria.ru/20250303/podgotovka-2002658155.html

CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами

CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами - РИА Новости, 03.03.2025

CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами

Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T08:26:00+03:00

2025-03-03T08:26:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил телеканал CNN. "В частном порядке говорится, что (подготовка к. — Прим. ред.) саммиту Трампа и Путина <...> теперь ускоряется", — указано в материале.Кроме того, в CNN предположили, что конфликт Трампа с Зеленским в Белом доме мог быть спланирован администрацией американского лидера, чтобы дискредитировать Зеленского и отстранить от дальнейших переговоров. Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после конфликта в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским отказался.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин