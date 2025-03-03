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CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами - РИА Новости, 03.03.2025
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08:26 03.03.2025 (обновлено: 15:23 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/podgotovka-2002658155.html
CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами
CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами - РИА Новости, 03.03.2025
CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами
Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил телеканал CNN. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил телеканал CNN. &quot;В частном порядке говорится, что (подготовка к. — Прим. ред.) саммиту Трампа и Путина &lt;...&gt; теперь ускоряется&quot;, — указано в материале.Кроме того, в CNN предположили, что конфликт Трампа с Зеленским в Белом доме мог быть спланирован администрацией американского лидера, чтобы дискредитировать Зеленского и отстранить от дальнейших переговоров. Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после конфликта в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским отказался.
https://ria.ru/20250303/ssha-2002658877.html
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
CNN: встречу Путина и Трампа готовят ускоренными темпами

CNN: подготовка к встрече Путина и Трампа ускорилась после перепалки с Зеленским

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется ускоренными темпами, сообщил телеканал CNN.
«

"В частном порядке говорится, что (подготовка к. — Прим. ред.) саммиту Трампа и Путина <...> теперь ускоряется", — указано в материале.

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Кроме того, в CNN предположили, что конфликт Трампа с Зеленским в Белом доме мог быть спланирован администрацией американского лидера, чтобы дискредитировать Зеленского и отстранить от дальнейших переговоров.

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
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По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после конфликта в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским отказался.
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