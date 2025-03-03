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В России началась аккредитация журналистов на мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 03.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:21 03.03.2025 (обновлено: 18:33 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/pobeda-2002825765.html
В России началась аккредитация журналистов на мероприятия ко Дню Победы
В России началась аккредитация журналистов на мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 03.03.2025
В России началась аккредитация журналистов на мероприятия ко Дню Победы
Аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыта, сообщается на сайте РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:21:00+03:00
2025-03-03T18:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыта, сообщается на сайте Кремля. "Оргкомитет начинает приём заявок на участие в освещении мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.may9.ru. Представители СМИ, которые желают принять участие в освещении мероприятий с участием президента Российской Федерации и глав иностранных делегаций в рамках 80-й годовщины Победы, должны получить аккредитацию в обязательном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а представители корпунктов зарубежных СМИ в России должны указать данные аккредитации МИД РФ. На сайте сообщается, что дата окончания аккредитации - 17.00 мск 31 марта 2025 года, а заявки, поступившие после 17.00 мск в этот день, рассматриваться не будут. Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации, организаторы оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин. "Подтверждение аккредитации и информация о порядке получения бейджей, а также график работы аккредитационного центра будут отправлены аккредитованным журналистам персонально на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты после 25 апреля 2025 года", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В России началась аккредитация журналистов на мероприятия ко Дню Победы

В Кремле сообщили о начале аккредитации журналистов на мероприятия ко Дню Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУкрашение Москвы ко Дню Победы
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыта, сообщается на сайте Кремля.
"Оргкомитет начинает приём заявок на участие в освещении мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.may9.ru. Представители СМИ, которые желают принять участие в освещении мероприятий с участием президента Российской Федерации и глав иностранных делегаций в рамках 80-й годовщины Победы, должны получить аккредитацию в обязательном порядке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а представители корпунктов зарубежных СМИ в России должны указать данные аккредитации МИД РФ. На сайте сообщается, что дата окончания аккредитации - 17.00 мск 31 марта 2025 года, а заявки, поступившие после 17.00 мск в этот день, рассматриваться не будут.
Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации, организаторы оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин.
"Подтверждение аккредитации и информация о порядке получения бейджей, а также график работы аккредитационного центра будут отправлены аккредитованным журналистам персонально на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты после 25 апреля 2025 года", - добавляется в сообщении.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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