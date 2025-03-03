https://ria.ru/20250303/pobeda-2002825765.html

В России началась аккредитация журналистов на мероприятия ко Дню Победы

В России началась аккредитация журналистов на мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 03.03.2025

В России началась аккредитация журналистов на мероприятия ко Дню Победы

Аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыта, сообщается на сайте РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:21:00+03:00

2025-03-03T18:21:00+03:00

2025-03-03T18:33:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Аккредитация журналистов на освещение мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, открыта, сообщается на сайте Кремля. "Оргкомитет начинает приём заявок на участие в освещении мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Аккредитация журналистов проводится только на сайте www.may9.ru. Представители СМИ, которые желают принять участие в освещении мероприятий с участием президента Российской Федерации и глав иностранных делегаций в рамках 80-й годовщины Победы, должны получить аккредитацию в обязательном порядке", - говорится в сообщении. Отмечается, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, а представители корпунктов зарубежных СМИ в России должны указать данные аккредитации МИД РФ. На сайте сообщается, что дата окончания аккредитации - 17.00 мск 31 марта 2025 года, а заявки, поступившие после 17.00 мск в этот день, рассматриваться не будут. Подчеркивается, что направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации, организаторы оставляют за собой право отказать в аккредитации без объяснения причин. "Подтверждение аккредитации и информация о порядке получения бейджей, а также график работы аккредитационного центра будут отправлены аккредитованным журналистам персонально на указанный при заполнении заявки адрес электронной почты после 25 апреля 2025 года", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250301/pobeda-2002408419.html

https://ria.ru/20250228/serbija-2002255903.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), 80-летие победы в великой отечественной войне