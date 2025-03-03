СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине
RS: план Стармера по Украине сделает Европу более зависимой от США
© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по обеспечению безопасности на Украине сделает Европу более зависимой от США, пишет Responsible Statecraft.
«
"После всех разговоров об "активизации" Европы в области безопасности и ее "самостоятельности", Старый Свет попадет в еще большую зависимость от Америки: если европейские войска угодят в переплет, спасения останется ждать лишь со стороны США (что уже происходило раньше)", — говорится в материале.
Как напомнил обозреватель, британский премьер ранее признавал, что для военного контингента стран Европы и Великобритании на Украине все равно потребуется американская поддержка.
Кроме того, попытки продвинуть положение о западном контингенте на Украине, по мнению автора публикации, заведомо бессмысленны или специально направлены на срыв мирных переговоров, поскольку Россия не допустит ввода войск других стран на украинскую территорию.
В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.