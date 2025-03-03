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СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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17:20 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/plan-2002811318.html
СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине
СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине - РИА Новости, 03.03.2025
СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине
План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по обеспечению безопасности на Украине сделает Европу более зависимой от США, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T17:20:00+03:00
2025-03-03T17:20:00+03:00
в мире
украина
великобритания
европа
кир стармер
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по обеспечению безопасности на Украине сделает Европу более зависимой от США, пишет Responsible Statecraft."После всех разговоров об "активизации" Европы в области безопасности и ее "самостоятельности", Старый Свет попадет в еще большую зависимость от Америки: если европейские войска угодят в переплет, спасения останется ждать лишь со стороны США (что уже происходило раньше)", — говорится в материале.Как напомнил обозреватель, британский премьер ранее признавал, что для военного контингента стран Европы и Великобритании на Украине все равно потребуется американская поддержка.Кроме того, попытки продвинуть положение о западном контингенте на Украине, по мнению автора публикации, заведомо бессмысленны или специально направлены на срыв мирных переговоров, поскольку Россия не допустит ввода войск других стран на украинскую территорию.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250303/ssha-2002775802.html
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002749088.html
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в мире, украина, великобритания, европа, кир стармер
В мире, Украина, Великобритания, Европа, Кир Стармер
СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине

RS: план Стармера по Украине сделает Европу более зависимой от США

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по обеспечению безопасности на Украине сделает Европу более зависимой от США, пишет Responsible Statecraft.
«
"После всех разговоров об "активизации" Европы в области безопасности и ее "самостоятельности", Старый Свет попадет в еще большую зависимость от Америки: если европейские войска угодят в переплет, спасения останется ждать лишь со стороны США (что уже происходило раньше)", — говорится в материале.
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Как напомнил обозреватель, британский премьер ранее признавал, что для военного контингента стран Европы и Великобритании на Украине все равно потребуется американская поддержка.
Кроме того, попытки продвинуть положение о западном контингенте на Украине, по мнению автора публикации, заведомо бессмысленны или специально направлены на срыв мирных переговоров, поскольку Россия не допустит ввода войск других стран на украинскую территорию.
В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
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