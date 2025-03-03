https://ria.ru/20250303/plan-2002811318.html

СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине

СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине - РИА Новости, 03.03.2025

СМИ заметили неприятную деталь в плане Стармера по Украине

План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по обеспечению безопасности на Украине сделает Европу более зависимой от США, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T17:20:00+03:00

2025-03-03T17:20:00+03:00

2025-03-03T17:20:00+03:00

в мире

украина

великобритания

европа

кир стармер

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. План премьер-министра Великобритании Кира Стармера по обеспечению безопасности на Украине сделает Европу более зависимой от США, пишет Responsible Statecraft."После всех разговоров об "активизации" Европы в области безопасности и ее "самостоятельности", Старый Свет попадет в еще большую зависимость от Америки: если европейские войска угодят в переплет, спасения останется ждать лишь со стороны США (что уже происходило раньше)", — говорится в материале.Как напомнил обозреватель, британский премьер ранее признавал, что для военного контингента стран Европы и Великобритании на Украине все равно потребуется американская поддержка.Кроме того, попытки продвинуть положение о западном контингенте на Украине, по мнению автора публикации, заведомо бессмысленны или специально направлены на срыв мирных переговоров, поскольку Россия не допустит ввода войск других стран на украинскую территорию.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250303/ssha-2002775802.html

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002749088.html

украина

великобритания

европа

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в мире, украина, великобритания, европа, кир стармер