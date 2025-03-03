https://ria.ru/20250303/peskov-2002733433.html

В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме

В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025

В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:44:00+03:00

2025-03-03T12:44:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева. Основные заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.О поведении Зеленского"Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала".Об урегулировании на Украине"А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение".О переговорах с США и продолжении СВОПерепалка в Белом домеЗеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

https://ria.ru/20250302/ukraina-2002257479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, москва, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский