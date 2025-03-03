В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева. Основные заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.
О поведении Зеленского
- Слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
- Зеленский во многом продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, не говоря уже о большем.
- Встреча Трампа и Зеленского показала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине.
- Неготовность Зеленского уступать территории связана с его нежеланием воспринимать реальное положение дел.
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"Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала".
Об урегулировании на Украине
- Сегодня востребованы любые конструктивные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.
- ️Появляются первые наброски эвентуальных мирных планов, но слаженного плана пока нет.
- ️Коллективный Запад частично стал терять коллективность, начинается нюансировка позиций: есть "партия войны", которая хочет продолжения конфликта на Украине.
- ️Повышение уровня финансирования Киева со стороны Европы нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий.
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"А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение".
О переговорах с США и продолжении СВО
- ️Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации отношений.
- ️Между Путиным и Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке.
- ️Россия продолжает специальную военную операцию для достижения своих целей.
- Ситуация на земле изменилась со времени стамбульских договоренностей, этого может не видеть только слепой.
Перепалка в Белом доме
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.