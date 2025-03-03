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В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
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12:44 03.03.2025 (обновлено: 13:50 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/peskov-2002733433.html
В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме
В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025
В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:44:00+03:00
2025-03-03T13:50:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева. Основные заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.О поведении Зеленского&quot;Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала&quot;.Об урегулировании на Украине"А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение".О переговорах с США и продолжении СВОПерепалка в Белом домеЗеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
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в мире, москва, украина, дмитрий песков, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Москва, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

В Кремле отреагировали на поведение Зеленского в Белом доме

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Белом доме, где Владимир Зеленский требовал от президента США Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева. Основные заявления представителя Кремля — в материале РИА Новости.

О поведении Зеленского

  • Слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.
  • Зеленский во многом продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, не говоря уже о большем.
  • Встреча Трампа и Зеленского показала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине.
  • Неготовность Зеленского уступать территории связана с его нежеланием воспринимать реальное положение дел.
«

"Очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира. Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда
Вчера, 08:00

Об урегулировании на Украине

  • Сегодня востребованы любые конструктивные инициативы по урегулированию конфликта на Украине.
  • Появляются первые наброски эвентуальных мирных планов, но слаженного плана пока нет.
  • Коллективный Запад частично стал терять коллективность, начинается нюансировка позиций: есть "партия войны", которая хочет продолжения конфликта на Украине.
  • Повышение уровня финансирования Киева со стороны Европы нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий.
«
"А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Сделка по типу Минских соглашений неприемлема": Европа хочет войны
Вчера, 21:40

О переговорах с США и продолжении СВО

  • Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации отношений.
  • Между Путиным и Трампом не было никаких контактов, которые должны были быть преданы огласке.
  • Россия продолжает специальную военную операцию для достижения своих целей.
  • Ситуация на земле изменилась со времени стамбульских договоренностей, этого может не видеть только слепой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Еще не конец: США начали редкоземельный передел мира
Вчера, 08:00

Перепалка в Белом доме

Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Трогать вообще нельзя": бегство Зеленского означает еще полтора года СВО
Вчера, 08:00
 
В миреМоскваУкраинаДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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