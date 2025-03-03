https://ria.ru/20250303/peskov-2002730387.html
На Западе начинается нюансировка позиций по Украине, заявил Песков
На Западе начинается нюансировка позиций по Украине, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025
На Западе начинается нюансировка позиций по Украине, заявил Песков
Коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась его фрагментация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:35:00+03:00
2025-03-03T12:35:00+03:00
2025-03-03T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась его фрагментация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы видим, что коллективный Запад частично стал утрачивать свою коллективность, началась фрагментация коллективного Запада, нюансировка в позициях ряда стран и групп государств", - сказал Песков журналистам.Пресс-секретарь отметил, что на Западе остаются страны, которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину.
https://ria.ru/20250303/psekov-2002728228.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Россия
На Западе начинается нюансировка позиций по Украине, заявил Песков
Песков: на Западе идет нюансировка позиций, есть те, кто хочет войны на Украине