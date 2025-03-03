https://ria.ru/20250303/peskov-2002728417.html
Песков объяснил нежелание Зеленского уступать территории
Песков объяснил нежелание Зеленского уступать территории - РИА Новости, 03.03.2025
Песков объяснил нежелание Зеленского уступать территории
Неготовность Владимира Зеленского уступать территории связана с его нежеланием воспринимать реальное положение дел, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:30:00+03:00
2025-03-03T12:30:00+03:00
2025-03-03T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Неготовность Владимира Зеленского уступать территории связана с его нежеланием воспринимать реальное положение дел, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У него спросили, как в Кремле восприняли заявление Зеленского, что он не намерен уступать никакие территории, которые находятся под контролем России. "Как нежелание воспринимать реальное положение дел на земле", - ответил Песков. Ранее на пресс-конференции в Лондоне Зеленский заявил, что Украина не готова подписать мирное соглашение, признающее потерю территорий. Как утверждает Зеленский, "нет шансов", что Украина на законодательном уровне признает вошедшие в состав РФ регионы российскими. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. В октябре 2022 года по итогам проведенных там референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав РФ. Песков заявлял, что территории, где граждане приняли решение присоединиться к России, никто уже "не распродаст".
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в мире, россия, украина, лондон, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков объяснил нежелание Зеленского уступать территории
Песков: Зеленский не хочет воспринимать реальное положение дел на земле