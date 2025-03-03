https://ria.ru/20250303/peskov-2002728050.html

Песков прокомментировал визит Зеленского в Вашингтон

Песков прокомментировал визит Зеленского в Вашингтон - РИА Новости, 03.03.2025

Песков прокомментировал визит Зеленского в Вашингтон

В Вашингтоне остался неприятный осадок после общения с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:29:00+03:00

2025-03-03T12:29:00+03:00

2025-03-03T12:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Вашингтоне остался неприятный осадок после общения с Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Встреча президента СШа Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне 28 февраля, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского."Сейчас будет востребована любая конструктивная, так сказать, поддержка этому процессу, любые конструктивные инициативы. Явно кому-то придется приложить изрядные усилия в плане диалога с Вашингтоном, чтобы как-то нивелировать вот тот, наверное, неприятный осадок, который наверняка остался в Белом доме после общения с Зеленским. И очевидно, что сделать это будет непросто", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедший в Лондоне неформальный саммит в поддержку Украины.Встреча в Лондоне прошла 2 марта. Неформальный саммит лидеров ряда европейских стран был посвящен обсуждению ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформальной встречи заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002671728.html

https://ria.ru/20250302/vstrecha-2002627397.html

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в мире, вашингтон (штат), украина, сша, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности