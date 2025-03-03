https://ria.ru/20250303/peskov-2002727666.html
Песков рассказал о "партии войны" на Западе
Песков рассказал о "партии войны" на Западе - РИА Новости, 03.03.2025
Песков рассказал о "партии войны" на Западе
На Западе начинается нюансировка позиций, есть "партия войны", которая хочет продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:29:00+03:00
2025-03-03T12:29:00+03:00
2025-03-03T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На Западе начинается нюансировка позиций, есть "партия войны", которая хочет продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Началась фрагментация коллективного Запада, нюансировка в позициях ряда стран и групп государств. Остается группа стран (на Западе - ред.), которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что ситуация по урегулированию украинского конфликта остается непростой.
https://ria.ru/20250303/kreml-2002726017.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал о "партии войны" на Западе
Песков: на Западе есть "партия войны", желающая продолжения конфликта на Украине