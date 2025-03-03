https://ria.ru/20250303/peskov-2002727666.html

Песков рассказал о "партии войны" на Западе

Песков рассказал о "партии войны" на Западе - РИА Новости, 03.03.2025

Песков рассказал о "партии войны" на Западе

На Западе начинается нюансировка позиций, есть "партия войны", которая хочет продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:29:00+03:00

2025-03-03T12:29:00+03:00

2025-03-03T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. На Западе начинается нюансировка позиций, есть "партия войны", которая хочет продолжения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Началась фрагментация коллективного Запада, нюансировка в позициях ряда стран и групп государств. Остается группа стран (на Западе - ред.), которые скорее составляют "партию войны", которые заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий", - сказал Песков журналистам.Он также отметил, что ситуация по урегулированию украинского конфликта остается непростой.

https://ria.ru/20250303/kreml-2002726017.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, дмитрий песков