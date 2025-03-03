https://ria.ru/20250303/peskov-2002727371.html
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков
Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:28:00+03:00
2025-03-03T12:28:00+03:00
2025-03-03T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем", - сказал Песков журналистам Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков
Песков заявил о полном отсутствии дипломатических навыков у Зеленского