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У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025
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12:28 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/peskov-2002727371.html
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков
Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:28:00+03:00
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в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир зеленский
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем", - сказал Песков журналистам Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности
У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков

Песков заявил о полном отсутствии дипломатических навыков у Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем", - сказал Песков журналистам
Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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В миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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