https://ria.ru/20250303/peskov-2002727371.html

У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков

У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025

У Зеленского отсутствуют дипломатические способности, заявил Песков

Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:28:00+03:00

2025-03-03T12:28:00+03:00

2025-03-03T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский продемонстрировал полное отсутствие дипломатических способностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей как минимум. Не говоря уже о большем", - сказал Песков журналистам Встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

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Максим Зубков

в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности