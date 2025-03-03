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Песков: ситуация на земле изменилась со времени стамбульских соглашений
Песков: ситуация на земле изменилась со времени стамбульских соглашений - РИА Новости, 03.03.2025
Песков: ситуация на земле изменилась со времени стамбульских соглашений
Ситуация на земле изменилась со времени стамбульских договоренностей, этого может не видеть только слепой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:28:00+03:00
2025-03-03T12:28:00+03:00
2025-03-03T12:32:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Ситуация на земле изменилась со времени стамбульских договоренностей, этого может не видеть только слепой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."И тоже президент (Владимир - ред.) Путин неоднократно об этом говорил, что когда мы говорим о возможной базе для диалога в виде стамбульских договоренностей, которые были сверстаны, договорены и парафированы. Но с тех пор, за два с половиной года, ситуация на земле поменялась. И только слепой может этого не видеть, и глухой не хотеть этого слышать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, как в Кремле восприняли заявление Владимира Зеленского, что он не намерен уступать никакие территории, которые находятся под контролем России.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Россия
Песков: ситуация на земле изменилась со времени стамбульских соглашений
Дмитрий Песков: ситуация на земле изменилась со времени стамбульских соглашений