https://ria.ru/20250303/peskov-2002725657.html

Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков

Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025

Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков

Президент России Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Путин принял это во внимание, заявил... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:24:00+03:00

2025-03-03T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Путин принял это во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, президент знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что президент России "принял во внимание произошедшее".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, сша