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Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025
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12:24 03.03.2025 (обновлено: 13:01 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/peskov-2002725657.html
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков
Президент России Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Путин принял это во внимание, заявил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Путин принял это во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, президент знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что президент России "принял во внимание произошедшее".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
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в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, США
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков

Песков: Путин ознакомился со всеми нюансами встречи Трампа и Зеленского

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Путин принял это во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает", - сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что президент России "принял во внимание произошедшее".
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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В миреРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМюнхенская конференция по безопасностиСША
 
 
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