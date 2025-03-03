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Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков - РИА Новости, 03.03.2025
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков
Президент России Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Путин принял это во внимание, заявил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:24:00+03:00
2025-03-03T12:24:00+03:00
2025-03-03T13:01:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин знаком с сутью и нюансами встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Путин принял это во внимание, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, президент знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что президент России "принял во внимание произошедшее".Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Позже ряд европейских лидеров выступили с заявлениями в поддержку Зеленского.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, мюнхенская конференция по безопасности, сша
В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Мюнхенская конференция по безопасности, США
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков
Песков: Путин ознакомился со всеми нюансами встречи Трампа и Зеленского