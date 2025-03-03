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Песков рассказал, зачем Европа продолжает финансировать Украину - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 03.03.2025 (обновлено: 12:25 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/peskov-2002725440.html
Песков рассказал, зачем Европа продолжает финансировать Украину
Песков рассказал, зачем Европа продолжает финансировать Украину - РИА Новости, 03.03.2025
Песков рассказал, зачем Европа продолжает финансировать Украину
Повышение уровня финансирования Украины со стороны Европы нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:22:00+03:00
2025-03-03T12:25:00+03:00
украина
в мире
специальная военная операция на украине
лондон
европа
дмитрий песков
владимир зеленский
кир стармер
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Повышение уровня финансирования Украины со стороны Европы нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США."Там же ещё звучали все-таки заявления относительно того, что необходимо срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины. Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедший в Лондоне саммит.Встреча в Лондоне прошла после того, как президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250223/peskov-2001120525.html
https://ria.ru/20250303/tramp-2002671728.html
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украина, в мире, лондон, европа, дмитрий песков, владимир зеленский, кир стармер
Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Лондон, Европа, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Кир Стармер
Песков рассказал, зачем Европа продолжает финансировать Украину

Песков: помощь Европы Украине нужна для продолжения боевых действий

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Повышение уровня финансирования Украины со стороны Европы нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
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"Там же ещё звучали все-таки заявления относительно того, что необходимо срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины. Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедший в Лондоне саммит.
Встреча в Лондоне прошла после того, как президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЛондонЕвропаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийКир Стармер
 
 
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