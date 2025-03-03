Песков рассказал, зачем Европа продолжает финансировать Украину
Песков: помощь Европы Украине нужна для продолжения боевых действий
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Повышение уровня финансирования Украины со стороны Европы нужно не для мирного плана, а для продолжения боевых действий, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США.
"Там же ещё звучали все-таки заявления относительно того, что необходимо срочно обеспечить повышенный уровень финансирования Украины. Это явно не для мирного плана, а, наверное, для продолжения боевых действий. Вот это наше понимание. А остальное все будет зависеть от того, какие мирные планы будут будут верстаться и какие мирные планы будут уже выноситься на обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают прошедший в Лондоне саммит.
Встреча в Лондоне прошла после того, как президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.