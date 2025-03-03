https://ria.ru/20250303/peskov-2002725217.html
Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира, заявили в Кремле
Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.03.2025
Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира, заявили в Кремле
Владимир Зеленский не хочет мира, кто-то должен заставить его захотеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:22:00+03:00
2025-03-03T12:22:00+03:00
2025-03-03T12:28:00+03:00
дмитрий песков
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лондон
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не хочет мира, кто-то должен заставить его захотеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Лондоне 2 марта прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Премьер Великобритании Кир Стармер после неформального саммита заявил, что гарантии безопасности для Украины должны поддерживаться США."Кроме того, конечно же, очень важно, чтобы кто-то заставил самого Зеленского поменять позицию. Он не хочет мира, кто-то должен заставить Зеленского захотеть мир", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что страны Европы могут сыграть позитивную роль в урегулировании конфликта на Украине.Встреча в Лондоне прошла после того, как президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
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дмитрий песков, россия, украина, владимир зеленский, лондон, кир стармер, в мире
Дмитрий Песков, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Лондон, Кир Стармер, В мире
Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира, заявили в Кремле
Песков: кто-то должен заставить Зеленского захотеть мира